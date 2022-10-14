Gaziantep bin 27 çocuk için toplu sünnet töreni

GBB Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek “Sünnet Şöleni” bin 27 çocuğun sünnetleri Çocuk Hastanesi’nde, cerrahi ortamda yapılarak takipleri yapılacak. Çocukların sünnet merasimleri ve diğer tüm organizasyon detayları GBB tarafından yürütülecek. Çocukların sünnet kıyafetleri GBB tarafından karşılanırken şölen sonundaysa sünnet olan çocuklara hediyeler verilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, sosyal belediyecilik adına birçok organizasyona imza attıklarını fakat bazı organizasyonların manevi olarak kendisini çok daha derinden etkilediğini belirterek, “Tamamen hijyenik ortamda hastane ortamında sünnet yapılacak. Geriye kalan kısım şenliği, hediyesi, lojistiğini de büyükşehir olarak biz desteklemiş olacağız. Zaten Gaziantep modeli de böyle bir şey. Birlikte iş yapma modeli. Bunun sonunda Alo 153’e başvurup ben çocuğumu sünnet ettirmek istiyorum diyen ailelere, annelerimize, babalarımıza buradan sesleniyoruz. Başvurduklarında bu bilgiler bizde toplanacak. Biz Sağlık İl Müdürümüzle koordine edeceğiz ve hep birlikte çocuklarımızın sünnet işlemlerine başlayıp şölen tarihine de hep birlikte karar vereceğiz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise sünnet şöleniyle ilgili olarak büyükşehrin doğumdan ölüme her zaman vatandaşın yanında olan projelere imza attığını belirterek, “Sünnet önemli. Sağlık açısından da diğer gereklilik açısından da. İnşallah belediyeye müracaat eden Alo 153’ü arayan hemşerilerimizin çocukları toplu sünnet programına dahil olacak, hastane ortamında. Bunun bir önemi de şu, bireysel olarak yapıldığında ekonomik anlamda hemşerilerimize ayrı bir maliyet çıkıyor. Ayrı kutlama oluyor, biz bayram havasında bayramları kutlayan insanlarız. Dolayısıyla da sünneti de toplu olarak büyükşehrin destekleriyle, sanatçısıyla, lojistiğiyle kutlanması ailelerimizin üstündeki bir yükü de kaldırmış oluyor.” şeklinde konuştu.

GBB Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Abdullah Aksoy imza töreni öncesi yaptığı konuşmada protokol çerçevesinde çocuk hastanesinin hijyen ortamında, tamamıyla sterilize ortamda cerrahi müdahale ile çocukların sünnet edileceği bilgisini paylaşarak şölen ise sünnet işlemlerinin tamamlanmasının ardından planlanacağını belirtti.

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Doktor Ümit Mutlu Tiryaki ise Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Vali Davut Gül’e projeyi sunduklarında karşılaştıkları olumlu yanıt ve destek için teşekkür ederek, “Açıkçası başlarken biz daha küçük çapta bir şey bekliyorduk. Hakikaten şenliğe döndü. Çocuklarımızın unutamayacağı bir anıya döndü” diye konuştu.

İmzalanan protokole göre 0-8 yaş arası çocukların şölen çerçevesinde sünnet olabilmeleri için 20 Ekim 2022 tarihine kadar GBB’nin iletişim hattı Alo 153’e başvurmaları gerekiyor.