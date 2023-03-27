Fatma Şahin, Barak Mahallesi’ni ziyaret etti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey ilçesine bağlı Barak Mahallesini ziyaret etti.

Ramazan ayında teknik ekibiyle mahalle ziyaretlerini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yeni durağı Barak Mahallesi oldu. Ziyarette mahalle muhtarı Nazım Karakuş ile bir araya gelen Başkan Şahin, mahallenin eksikleri, ihtiyaçları ve talepleri üzerine sorular sordu.

Muhtarla yapılan görüşme sonrasında mahallede araç yoğunluğunun söz konusu olduğu yollarda yapılması istenen hız kesiciler için Şahin, teknik ekibini bir dizi incelemeler için talimatlandırdı.

Mahalledeki kadınlarla da sohbet eden Şahin, GASMEK mesleki eğitim kurslarının gelecekleri açısından çok büyük önem taşıdığıa dikkati çekerek, kadınların ekonomik özgürlüğünü kazanması için meslek edinmelerinin önemli olduğunu ifade etti.

Muhtarla yapılan toplantının ardından mahalledeki esnafın da yanına giden Şahin, hem vatandaşlarla sohbet etti hem de Ramazan aylarını kutladı.