Fadıloğlu: “Teşekkürler Türkiye, teşekkürler Gaziantep, teşekkürler Şehitkamil”

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri sonrasında konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Necip milletimize, şükranlarımı sunuyorum. Teşekkürler Türkiye, teşekkürler Gaziantep, teşekkürler Şehitkamil” dedi.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi sonrasında açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Milletimizin yüksek desteğiyle bir kez daha Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız olarak belirlendi. Seçimlerde gösterdiği başarıyla milletimizin teveccühünü kazanan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı gönülden tebrik ediyorum. Yola çıkarken, “Söz de karar da gelecek de milletindir.” dedik. Büyük Türkiye zaferimizde; milletimiz, devletimiz ve güçlü Türkiye kazandı. Allah; hamdolsun, elhamdülillah. Bizlere yeni ve büyük bir zafer daha yaşatan milletimiz var olsun. Rabbim; birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim etsin. Milletimiz; doğru zamanda, doğru adam tercihini yaptı. Demokrasi ve millet iradesinin kazanımıyla başlayan Türkiye Yüzyılı’nda, ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh yarınlarını hep birlikte inşa edeceğiz. Her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde ve kardeşlik ruhuyla ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Necip milletimize, şükranlarımı sunuyorum. Teşekkürler Türkiye, teşekkürler Gaziantep, teşekkürler Şehitkamil.”