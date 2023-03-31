Fadıloğlu, iftar öncesi atalar sakinleriyle bir araya geldi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Kaymakamı Abdül Kadir Duran ile birlikte iftar öncesi Atalar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldiler.

Ramazan Ayı dolayısıyla her gün farklı bir mahallede iftar öncesi ziyaretler gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son ziyaretini Şehitkamil Kaymakamı Abdül Kadir Duran ile birlikte depremden en fazla etkilenen Atalar Mahallesi’ne yaptılar. Mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu ile Kaymakam Abdül Kadir Duran, depremzedelerin her türlü maddi ve manevi ihtiyacını karşılamak için gece-gündüz çalıştıklarını dile getirdiler.

Özellikle çocuklarla özel olarak ilgilenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Şehitkamil Kaymakamı Abdül Kadir Duran, iftarı da Atalar Mahallesi’nde açtılar. Bölgede görev yapan askeri personel ile çadırda iftar açan Başkan Fadıloğlu ile Kaymakam Duran, Atalar Mahallesi’nde yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi de aldılar.