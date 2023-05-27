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Fadıloğlu, esnafın sorun ve taleplerini dinledi
ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI RIDVAN FADILOĞLU, 29 EKİM MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE HİZMET SUNAN ESNAFI ZİYARET ETTİ.
GAZİANTEP 27.05.2023, 13:36
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 29 Ekim Mahallesi sınırları içerisinde hizmet sunan esnafı ziyaret etti.
Neredeyse her gün esnafı ziyaret eden ve kendileriyle sürekli etkileşim halinde olan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 29 Ekim Mahallesi esnafına yönelik ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz da eşlik etti. Esnafın; görüşünü, taleplerini ve sorunlarını dinleyen Başkan Fadıloğlu, kendilerine sorulan tüm soruları da cevapladı. Fadıloğlu, yolda karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti ve çocuklarla yakından ilgilendi. Başkan Fadıloğlu, talep eden herkesle hatıra fotoğrafı çektirdi.