Fadıloğlu, bu Ramazan ayı’nda da geleneğini bozmuyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, her Ramazan Ayı’nda yaptığı gibi bu Ramazan Ayı’nda da iftar öncesi aile ziyaretleri ve sokak sohbetleri yapıyor. Vatandaşın sorunlarını birinci ağızdan dinleyen Başkan Fadıloğlu, talepleri de not aldı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Ramazan Ayı geleneğini bu sene de devam ettiriyor. İftar öncesi gerçekleştirdiği ev ziyaretlerinin yanı sıra ziyaret ettiği evlerin bulunduğu mahallelerin sakinleriyle de sohbet eden Başkan Fadıloğlu, bu ziyaretlerini Ramazan Ayı süresince yapmayı sürdürecek.

İlk ziyaretini, Umut Mahallesi’nde ikamet eden epilepsi hastası 4 çocuk babası Bilal Fırathan’ın evine yapan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, ailenin talep ve sorunlarını dinledi. Başkan Fadıloğlu, daha sonra aynı mahallede ikamet eden 6 yetim annesi Adile Güneş ile 5 yetim annesi Sariye Badem’i evinde ziyaret etti. Yetimlerle özel olarak ilgilenen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, son ziyaretini ise Göllüce Mahallesinde yaşayan 77 yaşındaki Zeynep Şimşek’in hanesine yaptı.