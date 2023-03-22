Eskrimde Gaziantep’ten bir yıldız doğuyor

Türkiye’de son yıllarda ilginin arttığı eskrime Gaziantep’te de ilgi her geçen gün artarken, Yunanistan Florida şehrinde 25-26 Mart tarihlerinde başlayacak olan U14 Circuit Eskrim Turnuvasında U14 Epe kategorisinde Mina Bodur ülkemizi ve Gaziantep’i temsil edecek.

Gaziantep Eskrim Akademisi Spor Kulübü sporcusu Mina Bodur, Türk eskrim tarihinde Gaziantep’i temsil eden ilk milli sporcusu olurken antrenör Mehmetcan Çiçek, sporcusu ile gurur duyduğunu dile getirdi. Antrenör Çiçek yaptığı açıklamada, “Mina uzun zamandır bu şampiyonaya hazırlanıyor. Bu alanda Gaziantep’in ilk milli sporcusu oldu. Gaziantep adına gurur verici bir durum. Şampiyonaya iyi hazırlandık. Gaziantep’e ve ülkemize madalya getirmek için elimizden geleni yapacağız. Kendi kategorisinin en iddialı sporcularının başında geliyor. İnanıyoruz ki şampiyonadan madalya ile döneceğiz” dedi.