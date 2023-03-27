Depremzedelerin yüzleri Hacivat ve Karagöz oyunuyla gülüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı, Ramazan etkinlikleri çerçevesinde depremden etkilenen ilçelere kurulan Ramazan sokağında Hacivat ve Karagöz gölge oyunu gösterileri düzenliyor. Depremzedelerin yüzleri Hacivat ve Karagöz oyunuyla bir nebze de olsa gülüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı, Ramazan etkinlikleri çerçevesinde depremden etkilenen ilçelere kurulan Ramazan sokağında Hacivat ve Karagöz gölge oyunu gösterileri düzenliyor. Çocuklar için düzenlenen gölge oyunu her hafta içi il merkeziyle depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerinin tüm köylerinde gösterimde olacak.

Ramazan ayı denince ilk akla gelen gölge oyunu olan Hacivat ve Karagöz, ilk günde Nurdağı ilçesinin Belpınar, Mesthüyük, Kırışkal, Noğaylar köylerinde çocuklarla buluştu. İkinci gününde ise Şatırhöyük, Sakçagözü, Kartal ve Hisar köylerini ziyaret ediyor. Depremzede çocukların yüzleri Hacivat ve Karagöz oyunuyla bir nebze de olsa gülüyor.

Okul çadırlarında düzenlenen oyun, ilkokul ve ortaokul öğrencileri olarak iki kategoride gösterime sunuluyor.