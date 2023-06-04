“Deprem, Sağlık ve Hemşirelik” sempozyumu
SANKO ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (SBF) HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ TARAFINDAN “DEPREM, SAĞLIK VE HEMŞİRELİK” KONULU SEMPOZYUM DÜZENLENECEK. SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ANADOLU TOPLANTI SALONUNDA 7-8 HAZİRAN 2023 TARİHLERİNDE DÜZENLENECEK SEMPOZYUMUN AÇILIŞ KONUŞMALARINI REKTÖR PROF. DR. GÜNER DAĞLI, SBF DEKANI PROF. DR. TÜRKAN PASİNLİOĞLU VE SBF HEMŞİRELİK BÖLÜM BAŞKANI PROF. DR. NİMET OVAYOLU YAPACAK.
SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Hemşirelik Bölümü tarafından “Deprem, Sağlık ve Hemşirelik” konulu sempozyum düzenlenecek.
SANKO Üniversitesi Hastanesi Anadolu Toplantı Salonunda 7-8 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlenecek sempozyumun açılış konuşmalarını Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, SBF Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu ve SBF Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nimet Ovayolu yapacak. Deprem nedeniyle yaşanan akut ve kronik sağlık sorunlarının yönetimine katkı sağlamak, bu süreçte olumsuz etkilenen hemşirelik eğitimine yönelik çözüm önerilerinde bulunmak ve klinisyen hemşirelerin yaşadığı güçlükleri tartışmak amacıyla düzenlenen sempozyumda, birçok il ve deprem bölgesinden öğretim üyeleri konuşmacı ve oturum başkanı olarak paylaşımda bulunacak.
Sempozyumun ilk gününde “Sık Görülen Kronik Hastalıkların Deprem Sürecinde Yönetimi” ve “Enkaz Altında Kalan Kişilerin Sık Karşılaştığı Problemler”, ikinci gününde ise “Depremde Özel İhtiyaçları Olan Gruplar”, “Depremin Sağlıklı Bireylere Etkileri”, “Depremin Hemşirelik ve Eğitime Etkileri” konuları ele alınacak.