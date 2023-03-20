Cani kocadan akıl almaz işkence

Gaziantep’te yaşayan N.Y., eşi tarafından önce darp edildiğini, ardından zorla ilaç içirilerek intihar süsü verilmek istendiğini ileri sürdü.

Olay, 18 Mart Cumartesi günü Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, 35 yaşındaki N.Y., eşi A.Y. tarafından önce darp edildi, ardından zorla ilaç içirilerek öldürülmeye çalışıldı. Darp sonucu N.Y. yaralandı. Saldırıya uğrayan kadın, evini terk ederek yetkililerden yardım istedi.

6 çocuk annesi N.Y., “Deprem günü eşim beni öldürmeye kalktı. Kapıları falan kilitledi, bıçak çekti. Ben kendimi kurtarayım derken ittim, bıçak kendine değdi. Yaralandı ve bundan dolayı da nefsi müdafaadan savcılık bana denetim verdi ve kendine uzaklaştırma verdi. Uzaklaştırmayı aldıktan sonra ben geri eve geldim. Kendisi hastanedeydi. Ben iki gün boyunca kendine baktım, eve getirdim. İki gün boyunca evin içinde, psikolojik rahatsızlığı var, sağı solu kırmaya başladı. Bilgisayarları falan kırmaya başladı ve ’Eşim beni öldürecek’ diye karakolu arayarak beni ihbar etti denetimimi yakmak için. Karakoldan geldikleri zaman bana söylediler, ’Senin bu evden uzaklaşman var, ya sen çık ya eşin çıksın.’ Eşime sordular, eşim dedi ki ’Ben evde kalacağım, sen çıkacaksın.’ Ben çıktım, bu sefer kendisi evden çıktı. Aradan yarım saat sonra tekrar eve geldi kapıyı açtı, beni tekrar tehdit etmeye başladı. Sonra telefon açıp bıçakla beni tehdit etmeye çalıştı, ’Beni niçin bıçakladın’ diye beni korkuttu ben başka ifade vereyim diye. Ben de söyledim, sen beni öldürmek istediğin için ben kendimi kurtarmak zorundaydım. Yani bir kapıyı bir insanın üzerine kapatıp kilitleyip, bir insanı öldürecek olursan karınca da olsa kendi canını kurtarmak ister. Bundan dolayı tekrar karakolu aradı, ’Ben habere çıkacağım, ben seni rezil edeceğim’ dedi. Hatta mahalle içerisinde de namussuz şeylerle beni rezil etmeye çalıştı, bütün mahalle, benim ev sahibim, onun eşi ve oradaki bütün insanlar hepsi şahit oldu. Ambulans üzerinden ’Eşim beni öldürecek’ diyerek bütün ağır eşyaları kaldırdı" diye konuştu.

“Annem öldü annemin yasını tutamadım”

N.Y., “Eşim kendi kız kardeşinden dolayı bunları yapıyor. Benim ailemden, benim babam tarafından hiç kimseyi sevmiyor, onlarla bir tutuyor. Ben 19 yıldır ne ailemle görüşüyorum ne konuşuyorum. Annem öldü, annemin yasını bile doğru dürüst tutamadım” dedi.

“Komşuların küçük çocuklarına saldırdı”

N.Y., "Uzaklaştırma aldırdıktan sonra ambulans geldi. Ambulanstakilere ilk başta 155’i aratmaya çalıştırdı. Komşular şahit olduğu için olayı anlattı. Ambulans çekti gitti. Komşuların küçük çocuklarına saldırdı. Bunu da başaramayınca geri tekrar ’Özür dilerim ben saçmalamışım, ben senin üzerindeki uzaklaşma kararını kaldıracağım’ diye ablama da bu şekil söz verdi. Benim ablamın oğluna da aynı bu şekil söz verdi. Adliyeye gittik, böyle bir dilekçeyi mahkemeye sundu. Beni bu şekilde kandırarak eve getirdi" dedi.

“3 gün dolmadı, dün de beni öldürmeye kalktılar”

N.Y., “3 gün kaldık, 3 gün içerisinde dün en son gece yarısı saat 3’ü geçiyordu ’Bana çay yap’ dedi. Çayını yaptım, ’Su ver’ dedi, suyunu verdim. Tekrar ’Bana çay yapacaksın’ dedi. Çayını yapmaya kalktım, ’Yok ben çay istemiyorum. Ben uzandım, sen niye uzanıyorsun? Ben seni uzanmak için mi eve çağırdım. Sen artık bu evin içerisinde bir esir gibisin, sen yatmayacaksın, benim dediklerimi yapacaksın’ dedi. Ben de kendisine söyledim, ’Ben senin saçmalıklarınla uğraşacak değilim artık. Bana insan gibi davran. Sen hastasın, seni hastaneye götüreyim tedavini ol.’ Bana küfürlü ağıza alınmayacak sözlerde bulundu. Darp etmeye çalıştı, bardak fırlatmaya çalıştı” şeklinde konuştu.

“Benim üzerime oturarak, kullandığım ilaçları bana içirdiler”

N.Y., “Daha önce de kendi intihar teşebbüsünde bulundu. Benim üzerime oturarak, kullandığım ilaçları bana içirdiler. Ve bunu bir defa değil, kendi daha önce intihar teşebbüsünde bulunduğu zaman kendi psikiyatristinin verdiği ilaçları, antidepresan ilaçlarını bile bir defa daha bana içirdi. Beni döverek, kafamı kırarak ve ondan sonra damın üzerine çıkarak intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimini geçen sene haziran ayında çocuklar sınava girmeden ben polise haber verdim" diye konuştu.

“İlaçları içirdikten sonra da intihar süsü vereceklerdi”

Eşinin kendisini öldürmeye teşebbüs ettiğinde en son olayda polisin geldiğini belirten N.Y,. “Ben bağırdım, bu bağırışlarımı da kameraya aldılar ve beni de bununla tehdit ettiler. Bana içirdiler, içirdikten sonra intihar süsü vereceklerdi. ’Sen içtin artık öleceksin’ dediler. Polise de akıl ve ruh sağlığımın bozuk olduğunu söylediler. İlacı içirdiler, ben bağırdım, 7 yaşındaki çocuğum korktu. Bana yakın olan bütün akrabalarımı aradım, bu kişilerden korktukları için seslerini çıkarmadılar" ifadelerini kullandı.