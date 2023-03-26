Atletizmde Gaziantep Kolej Vakfı başarısı

Türkiye’nin en köklü eğitim kurumları arasında yer alan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları, akademik başarılarını sosyal, kültürel, sanatsal alandaki başarıların yanı sıra sportif alanlarda da sürdürürken, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri atletimizde de başarı üstüne başarı elde etmeye devam ediyor.

Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları tarafından düzenlenen Lise Genç A Kız Atletizm müsabakalarında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencilerinden Neslihan Toktaş 400m branşında il birincisi olarak ipi göğüslerken Hatice Kılıç bin 500 m branşında il ikincisi olarak yarışmayı tamamladı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencileri Neslihan Toktaş ve Hatice Kılıç elde ettikleri bu başarının ardından bir üst grup müsabakalarına gitmeye hak kazandılar. Başarılarından dolayı öğrencileri kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki önümüzdeki süreçte öğrencilerinin başarılarını sürdüreceğini ve Gaziantep’i en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğini ifade etti.