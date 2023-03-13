14 Mart Tıp Bayramı mesajı

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Dr. Kileci, sağlık çalışanlarının depremzedelerin yaralarını sarmak için gece gündüz görevlerinin başında olduğuna dikkat çekti. Gaziantep’in de dahil olduğu 11 ili etkileyen, yaklaşık 13,5 milyon insanın etkilendiği deprem felaketinde sağlık çalışanlarının büyük bir rol üstlendiğini söyleyen Dr. Kileci, mesajını şöyle sürdürdü: “Ailelerimizi, yakınlarımızı, sevdiklerimizi kaybettik. Hastanemizde görev yapan sağlık çalışanlarımızdan da maalesef kaybettiklerimiz oldu. Deprem felaketinden bugüne kadar başta hekimlerimiz, hemşirelerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımızın canhıraş çabalarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın hayatlarına dokunuşlara tanık olduk. Şehrimizde ve çevre illerde depremden etkilenen vatandaşlarımıza kapılarımızı depremin ilk anından itibaren açtık. Yüzlerce depremzedemizin tedavisi için var gücümüzle çalıştık. Yaraları birlikte sarmak için el ele verdik. Büyük bir sorumluluk üstelenerek, görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için her zorlu şartta olduğu gibi deprem felaketinde de ailesini, yakınlarını bırakarak gece-gündüz demeden büyük gayret sarf eden tüm sağlık çalışanlarına 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle bir kez daha teşekkür ediyorum.”

Dr. Kileci, “Deprem felaketinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımız ile vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum” diyerek mesajını sonlandırdı.