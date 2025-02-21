Ünverdi, gıda, enerji ve teknolojinin tüm ülkeler için öncelikli alanlar haline geldiğini, gıda ve tarım sektörünün ise pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı ve değişen iklim koşulları nedeniyle stratejik bir sektör olarak kritik önem kazandığını vurguladı.

Gaziantep’in, geniş tarım alanları ve ürün çeşitliliğiyle büyük bir avantaja sahip olduğunu belirten Ünverdi, şehrin tarım, sanayi ve tarıma dayalı üretimde Türkiye’deki önemine değindi. Gaziantep’in, tarımsal sanayi ve hububat ihracatında İstanbul’dan sonra ikinci sırada yer aldığını, 2024 yılında 2.9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. Ayrıca Gaziantep’in, dünyanın ikinci büyük makarna ihracatçısı ve Türkiye'nin en fazla makarna üretim kapasitesine sahip şehri olduğunu söyledi.

Ünverdi, ayrıca Gaziantep’te Mayıs ayında Orta Doğu'nun en büyük gıda fuarının düzenleneceğini duyurdu. Irak, Lübnan, İran, Suudi Arabistan, Mısır ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkeden alım heyetlerinin katılacağı fuara davette bulundu.

Fuarın, gıda ve tarım sektörlerinin gelişimi için yenilikçi teknolojilere, akıllı tarım uygulamalarına ve Ar-Ge çalışmalarına daha fazla yatırım yapılması gerektiğini ifade eden Ünverdi, "Üretimlerdeki katma değeri ve ihracat birim değerlerini artırmalıyız" dedi. Bölgesel projelerle ticaretin yeni bir evreye gireceğini inandığını belirterek, "Her aya bir fuar hedefiyle sektörel gelişmeyi amaçlıyoruz" dedi.

GAPTARIM Fuarı'nın, sektöre, şehre ve ülkeye faydalı olmasını temenni ederek emeği geçen herkese teşekkür etti.