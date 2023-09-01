Ticaret Bakanlığı tarafından Taşınmaz ve İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretinde Yapılan Değişiklikler adı altında yapılan yazılı basın açıklaması ile müjdelenen ve gayrimenkul sektörünün uzun zamandır beklediği bu düzenleme ile fiyatlarda istikrar sağlanacak ve haklı rekabet koşulları daha da güçlenecektir.2 ay sonra yürürlüğe girecek yönetmelik değişikliği çerçevesinde sektördeki ‘merdiven altı’ kavramı ortadan kalkacak, yetki belgesi olmayan kişiler web sitelerine ilan yükleyemeyecektir. Aksi taktirde 10 bin lira ila 100 bin lira aralığında cezai işleme tabii tutulacak olması bu fikirdeki kişilerin sektöre verdiği zararı azaltacak ve hatta uzun vadede ortadan kaldıracaktır.

Alınan kararları ve yapılacak yeni düzenlemeleri, “sektörün uzun zamandır beklediği bir gelişme” şeklinde yorumlayarak, gayrimenkul sektörünün istikrarı için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Elfi Gayrimenkul Kurucusu ve Broker’ı Özkan Aydemir; "Bu sayede gayrimenkul alım-satım işlemleri için ilan sitelerine, yetki belgesiz ilan yüklemenin önüne geçilecek veyetki belgesi olmayan kişiler ilan yükleyemeyecek. Yükledikleri taktirde ise ilgili kurumlar tarafından cezai işleme tabii tutulacaklar. Bu da emlak sektöründe merdiven altı veya belgesiz diye tabir ettiğimiz kişilerin bu tarz haksız rekabete bahis olan ticareti yapmalarının önüne geçecektir. Bu durumdan elbette vatandaşlarımız da bizler kadar olumlu etkilenecektir. Bu düzenleme kesinlikle sektörümüzün beklediği bir gelişme idi. Sektör bunu olumlu karşıladı. Fiyatların stabil hale gelmesi, gerçek seviyelerde kalması açısından bizim için önemliydi. Alınan kararı sektörümüz için oldukça değerli görüyoruz” diye konuştu.

“Artık vatandaşlarımız da mağdur olmayacak”

Özkan Aydemir, “Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, son zamanlarda ilan sitelerinde gerçeği yansıtmayan, fiyat şişirmeleri ve aldatmacaları içeren ilanlar yoluyla, taşınmaz ticaretinde vatandaşlarımızın mağdur edildiğinin gözlemlendiği belirtiliyor. Bu konuda çokça artan şikayetlerin bildirilmesi üzerine, söz konusu etik dışı uygulamaları ve mağduriyetleri ortadan kaldırmak amacıyla, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte ve İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidilmesi zorunluluğunun ortaya çıktığı ifade ediliyordu. Uzun zamandır sektörün aktif oyuncuları olarak biz de bu sorundan muzdarip idik. Gerekli yerlere gerekli şikayetleri bildirmekten de hiçbir zaman geri durmadık. İki ay sonra yürürlüğe girecek değişikliklerle; tüketici mağduriyetine yol açabilen sahte ilanların engellenmesi ile rahat bir nefes alacağız. Öte yandan spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi ve elektronik ortamda hizmet sunan ilan platformlarında yer alan sahte ilanların ve ilanlardaki bilgi kirliliğinin önüne geçilmesiyle gayrimenkul sektörümüzdeki hizmet kalitesi artmaya devam edecektir” dedi.

