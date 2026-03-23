Euromoney Özel Bankacılık Ödülleri, müşteri deneyimi, stratejik uygulama başarısı, ürün ve hizmet kalitesi ile inovasyon kapasitesini dikkate alarak sektördeki en başarılı kurumları belirliyor. Ödül, Garanti BBVA’nın müşterilerine sunduğu ayrıcalıklı ve kapsamlı bankacılık deneyiminin uluslararası ölçekte takdir edildiğini ortaya koyuyor.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları belirtti: “İş modelimizi Radikal Müşteri Perspektifi yaklaşımıyla şekillendiriyoruz. Müşterilerimizi yalnızca varlık büyüklükleri üzerinden değil; finansal hedefleri, yatırım tercihleri ve yaşam tarzlarıyla birlikte değerlendiriyoruz. Özel bankacılıkta fark yaratan unsur, güçlü yatırım çözümlerinin ötesinde, müşteriyi gerçekten anlayan kişiselleştirilmiş bir yaklaşım. Bu anlayışla çok boyutlu bir hizmet modeli oluşturduk. BBVA Grubu’nun global yatırım uzmanlığı ve dijital kanallarımızın sağladığı erişimle, deneyimli portföy yöneticilerimiz müşterilerimize güçlü yatırım çözümleri ve ayrıcalıklı bir bankacılık deneyimi sunuyor. Müşterilerimizle kurduğumuz uzun vadeli güven ilişkisi ve empatiye dayalı yaklaşımımızın Euromoney gibi itibarlı bir platform tarafından takdir edilmesi bizi çok mutlu etti. Önümüzdeki dönemde özel bankacılık segmentinde ürün ve danışmanlık yelpazemizi daha da genişleteceğiz. Radikal Müşteri Perspektifi doğrultusunda, müşteri deneyimini sürekli geliştiren ve kişiselleştiren değer önerileri sunmaya devam edeceğiz.”