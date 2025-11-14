Tuttur Hakkındaki İddialar Asılsız

Saran Group’un açıklamasına göre, Tuttur şirketi 21 Eylül 2025’te faaliyetlerini askıya almış ve 25 Eylül 2025 itibarıyla lisansı iptal edilmişti. Ancak sosyal medyada yayılan bazı ekran görüntüleri ve iddialar, kamuoyunu yanıltmaya yönelik olarak değerlendirildi.

Grup, 13 Kasım 2025 tarihinde yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Sosyal medyada paylaşılan ekran görüntüleri ve iddialar, Tuttur.com’un altyapısı, sistem mimarisi ve veri bütünlüğüyle hiçbir şekilde örtüşmemektedir. Bu içerikler teknik olarak mümkün olmayan, tamamen manipülatif paylaşımlardır.”

Teknik Bulgular İddiaları Çürütüyor

Saran Group, sosyal medyada yer alan iddiaları çürüten teknik bulguları da paylaştı:

Tuttur.com veritabanında “tutturcom_center_user” isimli bir tablo hiç bulunmamıştır.

“tutturcom_center_transaction”, “tutturcom_center_payments” ve “tutturcom_center_sessions” tabloları altyapıda mevcut değildir.

Paylaşılan IP adresleri (192.168.5.33 ve 10.0.1.10), Tuttur.com’un ağ yapısıyla uyumlu değildir.

Silindiği iddia edilen kayıtların “id” formatı, Tuttur veritabanının benzersiz ve çok katmanlı kodlama sistemiyle bağdaşmamaktadır.

Yedek alındığı iddia edilen veritabanının isimlendirmesi ve dosya boyutu, Tuttur.com’un canlı ortam veritabanlarıyla ilgisizdir.

Tuttur altyapısında tek bir tablo üzerinden tüm kullanıcı verilerine erişim mümkün değildir. Kişisel veriler, ödeme hesapları ve oyun/bilet bilgileri farklı veri tabanlarında ve farklı yetki setleriyle yönetilmektedir.

Bir tablonun içeriğinden kullanıcı verilerinin tamamen silindiği iddiası hem teknik hem de operasyonel olarak imkânsızdır.

Saran Group Hukuki Süreci Başlattı

Açıklamada, bu içerikleri paylaşan kişi ve hesaplara karşı hukuki adımların atıldığı vurgulandı. Saran Group, doğru bilgilendirmeyi sürdürerek her türlü asılsız iddiaya karşı kararlılıkla mücadele edeceğini duyurdu.

Sosyal medyada yayılan asılsız bilgiler, özellikle şirketlerin itibarını zedeleyici etkiler yaratabiliyor. Saran Group’un hızlı ve şeffaf açıklaması, kullanıcıları ve yatırımcıları yanlış bilgilendirmelere karşı uyarmayı hedefliyor.