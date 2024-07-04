Şampiyonluk gecesine, Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. 2014 yılında kurulan Bandırma Galatasaray Taraftarlar Derneği, kuruluşunun 10. yılında 5. lig şampiyonluğunu kutladı. Dernek, 2015, 2018, 2019, 2023 ve son olarak 2024 yıllarında kazanılan şampiyonlukları coşkuyla kutladı. Özellikle 2019 yılında Bandırma’ya gelen çifte kupa ile gerçekleşen gece ve geçen yılki 23. şampiyonluk kupasının yer aldığı kutlamalar büyük ilgi gördü. Bu yıl ise 24. şampiyonluk kupası, Bandırma’da taraftarlarla buluştu.



Başkan Hakan Yücel: "Her Yıl Bir Araya Geliyoruz"

Gecenin açılışında konuşan Bandırma Galatasaray Taraftar Derneği Başkanı Hakan Yücel, bu yıl da şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Yücel, "Bizde artık adet oldu, her yıl bir araya geliyoruz. Derneğimizi 10 yıl önce kurduk ve bugüne kadarki 5. şampiyonluğumuz. İnşallah daha nice şampiyonlukları birlikte kutlayacağız," dedi.



Gecede, Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş'a onursal üyelik rozetini Osman Kocaman taktı. Galatasaray Yönetiminin başarılarını sürdürmek için gece gündüz çalıştığını kaydeden Kocaman, "Başkanımız Dursun Özbek'in sizlere çok selamı var. Başkanımız ve yönetimimiz gece gündüz çalışıyor. İnşallah önümüzdeki yıl da şampiyonluk sevincini birlikte yaşarız," dedi.



Gecede, Bandırma Galatasaray Taraftar Derneği Kurucular Kurulu Üyelerine 10. yıl plaketi verildi. Gece, söylenen marşlar ve şarkılarla devam etti.