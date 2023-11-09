Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Harry Kane’nin ceza yayı sol tarafından vuruşunda kaleci Fernando Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

14. dakikada Harry Kane’nin ara pasında ceza sahası içinde topu alan Leroy Sane’nin kaleci Fernando Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Muslera meşin yuvarlağı kurtardı.

22. dakikada Lorey Sane’nin ceza yayı sağından uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

30. dakikada Lorey Sane’nin ceza sahası içinde kaleci Fernando Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Muslera meşin yuvarlağı çıkardı.

43. dakikada Hakim Ziyech'in ara pasında defansın arkasına sarkan Mauro Icardi'nin ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Manuel Neuer'den döndü.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada sağ kanattan Kingsley Coman’ın ortasında arka direkte Harry Kane’in vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

61. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Barış Alper Yılmaz’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

80. dakikada Joshua Kimmich’in ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Harry Kane'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem ilk önce ofsayt kararı verdi. Daha sonra VAR’ın uyarısıyla gol geçerli sayıldı. 0-1

86. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Tel’in pasında arka direkte topla buluşan Harry Kane’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

90+3. dakikada orta alandan Sergio Oliveira’nın uzun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Cedric Bakambu’nun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1

Stat: Allianz

Hakemler: Antonio Nobre, Pedro Martins, Paulo Bras

Bayern Münih: Manuel Neuer, Noussair Mazraoui, Dayot Upamecano (Konrad Laimer dk. 72), Kim Min-Jea, Alphonso Davies, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Kingsley Coman (Serge Gnabry dk. 87), Jamal Musiala (Thomas Müller dk. 40), Leroy Sane (Mathys Tel dk. 72), Harry Kane

Yedekler: Peretz Daniel, Sven Ulreich, Bouna Sarr, Frans Kratzig, Aleksandar Pavlovic, Maxim Choupo Moting

Teknik Direktör: Thomas Tuchel

Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino (Victor Nelsson dk. 78), Kaan Ayhan (Sergio Oliveira), Lucas Torreira, Hakim Ziyech (Barış Alper Yılmaz dk. 58), Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha (Cedric Bakambu dk. 78), Mauro Icardi (Tete dk. 70)

Yedekler: Günay Güvenç, Atakan Ordu, Jankat Yılmaz, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Harry Kane (dk. 80 ve 86) (Bayern Münih), Cedric Bakambu (dk. 90+3) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Alphonso Davies (Bayern Münih), Abdülkerim Bardakcı, Cedric Bakambu (Galatasaray)