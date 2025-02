Kiralama Bedeli: Galatasaray, Morata'nın geçici transferi için AC Milan'a toplam 6.000.000 Euro ödeyecek. Kiralama süresi 2 Şubat 2025 - 20 Ocak 2026 tarihleri arasını kapsıyor. Futbolcuya Ödenecek Ücret: 2024-2025 sezonu ikinci yarısı için 3.000.000 Euro ,

2025-2026 sezonu ilk yarısı için 3.000.000 Euro garanti ücret ödenecek. Satın Alma Opsiyonu: UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off Eşleşmeleri Belli Oldu Galatasaray, 15 Ocak 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunursa, Morata'yı 8.000.000 Euro karşılığında kesin olarak transfer edebilecek. Bu bedel 6 taksit halinde ödenecek.

Eğer satın alma opsiyonu kullanılmazsa, kiralama süresi 30 Haziran 2026 tarihine kadar bedelsiz olarak uzatılabilecek. Bu durumda, 2025-2026 sezonu ikinci yarısı için futbolcuya 3.000.000 Euro daha ödenecek. Uzatma Durumunda Satın Alma Opsiyonu: Kiralama süresi uzatılırsa, Galatasaray 10 Haziran 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunarak Morata'yı 9.000.000 Euro karşılığında satın alabilecek. Bu bedel de 6 taksit halinde ödenecek. Satın Alma Sonrası Garanti Ücretler: Eğer satın alma opsiyonu kullanılırsa, Morata'ya şu garanti ücretler ödenecek: 2026-2027 sezonu için 6.000.000 Euro , 2027-2028 sezonu için 6.000.000 Euro .



Bu transferle Galatasaray, hem kısa vadede Morata'nın tecrübesinden yararlanmayı hem de uzun vadede oyuncuyu kadrosuna katma opsiyonunu elinde tutmayı hedefliyor. Morata'nın performansı ve adaptasyonu, bu opsiyonların kullanılıp kullanılmayacağını belirleyecek.

Alvaro Morata: "Geldiğim için çok mutluyum çünkü burası çok büyük bir kulüp"

Galatasaray'ın yeni transferi İspanyol futbolcu Alvaro Morata, sahada her şeyini vereceğini belirterek, "Geldiğim için çok mutluyum çünkü burası çok büyük bir kulüp. Umarım ligde, kupada ve Avrupa Ligi'ndeki tüm hedeflerimize ulaşırız" dedi.

Galatasaray'ın yeni transferi golcü futbolcu Alvaro Morata, resmi imzaların atılmasının ardından GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Havalimanındaki taraftarların karşılaşmasının etkileyici olduğunu belirten Morata, "Gelmeden önce Galatasaray taraftarının videolarını seyretmiştim. Onları görmek için sabırsızlanıyordum. Çok sevindim. Karşılamaya gelen herkese teşekkür ediyorum. Galatasaray formasını giydiğim süre boyunca elimden geleni yapacağım. Çok güzel bir forma. Drogba ile forma değiştirmiştik. Geldiğim için çok mutluyum çünkü burası çok büyük bir kulüp. Umarım ligde, kupada ve Avrupa Ligi'ndeki tüm hedeflerimize ulaşırız. Takım arkadaşlarımla bir araya gelip onlara yardımcı olabilmek için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Gelmeden önce Teknik Direktör Okan Buruk ile konuştuğunu ifade eden 32 yaşındaki futbolcu, "Bazı takım arkadaşlarımdan mesajlar da geldi. Onları da bir an önce tanımak istiyorum. Stattaki ambiyansı bir an önce canlı şekilde görmek istiyorum. Sahada her şeyimi vereceğime, forma için savaşacağıma söz verebilirim" şeklinde konuştu.