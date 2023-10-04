Galatasaray, Manchester'ı yıktı

Maçtan Dakikalar

1' Maç Başladı

2. dakikada Höjlund’un sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topa Bruno Fernandes, penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

17. dakikada Casemiro’nun uzun pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Rashford’un sert ortasında Höjlund yakın mesafeden kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. 1-0

23. dakikada uzun pası ceza sahası içinde kontrol eden Zaha, Dalot ile girdiği ikili mücadele sonrası yaptığı vuruşta Dalot’ya da çarpan top ağlara gitti. 1-1

26. dakikada Casemiro’nun ceza yayı önünden yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan top yan direğe yakın mesafeden dışarı gitti.

29. dakikada Rashford’un pasında Amrabat son çizgiden topu ceza sahası içine çevirdi. Mason Mount’un yakın mesafeden vuruşunda Abdülkerim’in yatarak müdahalesinde meşin yuvarlak dışarı gitti.

45. dakikada Mason Mount’un ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşta kaleye giden top takım arkadaşı Hannibal’a çarparak oyun alanına döndü.

46'Maçta ikinci yarı başladı.

53. dakikada sağ kanattan topla ilerleyen Rashford, sağ çaprazdan ceza sahası içine girdi. Kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Rashford’un içeriye çevirdiği pasta Bruno Fernandes’ten önce Sacha Boey ayak koyarak topu dışarı gönderdi.

54. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası Mount’un ceza yayı sağından sert şutunda kaleci Muslera topu kornere çeldi.

67. dakikada orta sahada Sanchez’in ayağının kaymasıyla topu kapan Höjlund, hızla girdiği ceza sahasında kaleci Muslera ile karşı karşıya kalırken yaptığı vuruşta top filelere gitti. 2-1

70. dakikada sağ taraftan Barış Alper’in ortasında kaleci Onana topu sektirirken, Zaha pasını Kerem’e aktardı. Kerem Aktürkoğlu’nun kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

71. dakikada Icardi’nin pasıyla hızla sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Barış Alper’in pasında Kerem Aktürkoğlu yaptığı vuruşta kaleci Onana’nın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-2

77. dakikada kaleci Onana’nın pasında topu kapan Mertens, ceza sahası içinde Casemiro tarafından düşürülürken, hakem Kruzliak penaltı noktasını gösterdi. Mücalede ikinci sarı kartı gören Casemiro kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

78. dakikada penaltı atışını kullanan Icardi, yaptığı vuruşta direk dibinden topu dışarı gönderdi.

80. dakikada ceza sahası içinde rakiplerinden sıyrılan Garnacho’nun vuruşunda Abdülkerim ayak koyarak topu kornere çeldi.

81. dakikada kendi yarı alanından kafayla topu uzaklaştıran Sanchez’in pasında topu kapan Mauro Icardi, ceza sahası içinde yaptığı aşırtma vuruşta top filelere gitti. 2-3

90+1. dakikada Sacha Boey’un ceza sahası içi sağ çaprazdan pasında Icardi penaltı noktasında gelişine yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.



Hakemler: Ivan Kruzliak, Branislav Hancko, Jan Pozor

Manchester United: Andre Onana, Diogo Dalot, Raphael Varane, Victor Lindelöf, Sofyan Amrabat, Carlos Casemiro, Mason Mount (Antony dk. 85), Mejbri Hannibal (Christan Eriksen dk. 46), Bruno Fernandes, Marcus Rashford (Alejandro Garnacho dk. 68), Rasmus Höjlund

Yedekler: Altay Bayındır, Radek Vitek, Harry Maguire, Jonny Evans, Facundo Pellistri, Scott McTominay

Teknik Direktör: Erik ten Hag

Galatasaray: Fernando Muslera, Sach Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino (Tanguy Ndombele dk. 84), Lucas Torreira (Sergio Oliveira dk. 61), Kaan Ayhan (Victor Nelssonk dk. 84), Tete (Barış Alper Yılmaz dk. 61), Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha (Dries Mertens dk. 72), Mauro Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Cedric Bakambu

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Höjlund (dk. 17 ve 67) (Manchester United), Zaha (dk. 23), Kerem Aktürkoğlu (dk. 71), Mauro Icardi (dk. 82) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Casemiro (dk. 77) (Manchester United)

Sarı kartlar: Dalot (Manchester United), Lucas Torreira, Sacha Boey, Sergio Oliveira (Galatasaray)