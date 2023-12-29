Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe, bugün Turkcell Süper Kupa finalinde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da TSİ 20.45’te kozlarını paylaşacaktı. Ancak Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın Atatürk tişörtleri ve pankartlarla ısınmaya çıkmasına Suudili yetkililerin izin vermemesinden dolayı iki kulüp mücadeleyi oynamama kararı aldı. Süper Kupa'nın iptal edilmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesi Türkiye'ye doğru yola çıktı. İki kulübün geç saatlerde İstanbul'da olması bekleniyor.

TFF NE DEDİ?



TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender’in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır." denildi.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ise "İstiklal Marşı ile ilgili taahhütname var. Suudiler bu taahhütnameye uymak zorunda." dedi.