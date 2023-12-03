Pendikspor 0-2 Galatasaray
Maçtan Dakikalar
33. dakikada kontratağa çıkan Pendikspor'da Welinton'un pasında top savunmaya çarparak kaleci Muslera'da kaldı.
42. dakikada Oscar Romero’nun sol taraftan kullandığı köşe atışında arka direkte iyi yükselen Vukovic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.
69. dakikada ceza yayı sol tarafından Mertens'in yaptığı vuruşta kaleci Erdem Canpolat'tan seken
topa kale önünde Bakambu'nun dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
82. dakikada Torreira'nın pasında topla buluşan Ziyech'in ceza sahası dışında sert şutunda meşin
yuvarlak filelerle buluştu. 0-2
90+3. dakikada sol taraftan Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst
direkten oyun alanına geri döndü.
Hakemler: Volkan Bayarslan, Süleyman Özay, Aleks Taçıoğlu
Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Berkay Sülüngöz, Welinton, Sequeira, Vukovic, Lusamba,
Halil Akbunar (Thuram dk. 84), Oscar Romero (Diaby dk. 77), Gökcan Kaya (Endri Cekiçi dk. 77),
Erencan Yardımcı
Yedekler: Burak Öğür, Emre Tademir, Kappel, Murat Akça, Midtsjö, Erdem Özgeng, ibrahim Akdağ
Teknik Direktör: Ivo Vieira
Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Kaan Ayhan (Kerem Demirbay dk. 78), Kazımcan Karataş
(Barıs Alper Yılmaz dk. 46), Oliveira (Bakambu dk. 64), Torreira, Tete (Mertens dk. 46), Ziyech
(Ndombele dk. 83), Kerem Aktürkoğlu, Mauro lcardi
Yedekler: Günay Güvenç, Angelino, Eyüp Aydın, Halil Dervioğlu, Ali Yeşilyurt
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Bakambu (dk. 69), Ziyech (dk. 82) (Galatasaray)