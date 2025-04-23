Buruk, sezon başında koydukları hedefin bir kupayı daha Galatasaray müzesine kazandırmak olduğunu belirterek, "Bugün final biletini alarak ilk aşamayı tamamladık. Şimdi rakibimizi bekliyoruz. İnşallah sezonu bir kupa sevinciyle taçlandırırız" ifadelerini kullandı.

"Maçın Hakimi Bizdik"

Karşılaşmanın genelinde sahaya koydukları üstün performansla dikkat çektiklerini vurgulayan deneyimli teknik adam, "Rakibimizin pres gücüne karşı doğru pas tercihleri yaparak oyun üstünlüğünü ele aldık. Özellikle ilk yarıda bulduğumuz fırsatlarla skoru erkenden kopardık. İkinci yarının bazı bölümlerinde küçük konsantrasyon kayıpları yaşasak da çok net pozisyonlara girmeye devam ettik" şeklinde konuştu.

Oyuncularına ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen taraftarlara teşekkür eden Buruk, finalde de aynı istek ve kararlılıkla sahada olacaklarının altını çizdi.