Maçın Hakemi Slavko Vincic

Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği bu önemli müsabakada, yardımcı hakemler olarak Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic görev alacak. Dördüncü hakem olarak ise Kadir Sağlam sahada olacak.

Heyecanla beklenen derbide, teknik direktörler Okan Buruk ve Jose Mourinho'nun 3 puan için yapacağı hamleler ve golcüler Victor Osimhen ile Youssef En-Nesyri arasındaki düello merakla bekleniyor.

Galatasaray'ın Muhtemel 11'i

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımını 4'lü defans dizilişiyle sahaya sürecek. Kaleyi Muslera koruyacak. Savunmada; sağ bekte Frankowski, sol bekte Eren Elmalı, stoper mevkiinde ise Davinson ve Abdülkerim düzgün bir hat oluşturacak.

Orta sahada Torreira ve Lemina görev alacakken, on numara pozisyonunda Sara forma giyecek. Kanatlarda sol tarafta Barış Alper Yılmaz oynayacak. Sağ kanatta ise Yunus Akgün'ün yetiştirilmeye çalışıldığı ancak riske edilmezse Sallai'nin görev yapacağı belirtiliyor. Forvet hattında ise Galatasaray'ın en büyük gol umudu Osimhen olacak.

Galatasaray'dan Primsiz Motivasyon

Galatasaray Yönetimi, sezonun ilk yarısındaki Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi bu karşılaşmada da özel bir prim belirlememe kararı aldı. Ancak kazanılması halinde başkan Dursun Özbek ve yönetiminin soyunma odasında futbolcuları mutlu edecek bir sürpriz prim açıklayacağı öne sürülüyor.

Fenerbahçe'nin Muhtemel 11'i

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun takımı 3'lü savunma ile sahaya süreceği tahmin ediliyor. Kalede İrfan Can Eğribayat olacak. Savunma hattında Yusuf, Amrabat ve Skriniar görev alacak.

Orta sahada Fred ve Szymanski yer alacakken, on numara pozisyonunda Tadic forma giyecek. Kanatlarda sağda Oğuz Aydın, solda ise Filip Kostic oynayacak. Forvet hattında ise bu sezon toplam 52 gol katkısı veren Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko yer alacak.

Fenerbahçe'den Rekor Prim

Fenerbahçe Yönetimi, takımın motivasyonunu arttırmak için Samandıra'da oyuncularla bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Avrupa Ligi maçının önüne geçmemek adına derbinin primini hafta içinde duyurmamış olan yönetim, bu kritik müsabaka için çılgın bir rakam belirledi. Sarı-lacivertli yöneticilerin ceplerinden karşılanmak üzere 5 milyon euro (yaklaşık 190 milyon TL) prim açıklayacakları iddia edildi.

Fenerbahçe'nin deplasmanda galibiyet alması durumunda, oyuncular tarihindeki en yüksek primlerden birini kazanacak. Kazanılan bir galibiyet, şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin puan farkını 3'e düşürmesini sağlayacak ve ligde dengeleri değiştirebilecek kritik bir sonuç olacak.