Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, böylece puanını 64'e çıkardı ve şampiyonluk yarışındaki rakibiyle aradaki 6 puanlık farkı da korudu. Ligin ilk yarısında Kadıköy'deki maçı 3-1 kazanan Aslan bu sonuçla ikili averajı aldı.



Yenilmezlik serisi devam etti

Bu sezon Süper Lig'de yenilgi yüzü görmeyen 20 galibiyet elde eden Galatasaray, bu derbiyle 4. kez berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar öte yandan ayrıca ligdeki yenilmezlik serisini de 25 maça çıkardı. Cimbom geride kalan maçlarda 21 galibiyet alırken, 4 kez de berabere kaldı.

Aslan, ligde gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Trabzonspor, TFF'den Vincic'i talep etti

Trabzonspor, ligde Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynayacakları maçı Sloven hakem Slavko Vincic'in yönetmesini istedi.

Bordo-mavili kulüpten, "Adalet için eşitlik istiyoruz" başlığıyla bir açıklama yayımlandı. Yapılan açıklamada, "Futbolun adaletini korumak, rekabetin eşit ve adil şartlarda sürdürülmesini sağlamak, sporun ruhuna uygun bir şekilde sahada emeğin karşılığının verilmesini temin etmek, tüm paydaşların ortak sorumluluğudur. Bu doğrultuda, kritik karşılaşmalarda maçın sonucuna doğrudan etki edebilecek hataların önüne geçmek adına, deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe ve evimizde oynayacağımız Galatasaray maçlarında; tecrübeli ve en önemlisi hakkaniyetli bir yönetim sergileyeceğine inandığımız Slavko Vincic’in görev almasını talep ediyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu’nu, futbolun adil yönetilmesi adına gerekli adımları atmaya ve bu kritik mücadelelerin, sporun ruhuna uygun bir şekilde yönetilmesini sağlamak için sorumluluk almaya davet ediyoruz" denildi.

Galatasaray 33 maç sonra gol atamadı

Galatasaray, Fenerbahçe derbisiyle 33 resmi maç sonra gol atamadı.

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Sahadan 0-0 sonuçla ayrılan sarı-kırmızılılar, 33 resmi karşılaşma sonra gol kaydedemedi. Son olarak 27 Ağustos 2024 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında gol atamayan Aslan, daha sonraki Süper Lig'de 21, UEFA Avrupa Ligi'nde 10 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere 33 maçta gol sevinci yaşamıştı.

Galatasaray'ın gol atma serisi, Fenerbahçe derbisinde sona erdi.

Slavko Vincic'in derbi raporu

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Sloven Slavko Vincic, müsabakada toplam 7 sarı kart gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşılaştı. Bu mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Slavko Vincic yönetti. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yaptı. Slavko Vincic maçta toplam 7 kez sarı kartına başvurdu. Bu kartların 5'ini sarı-kırmızılı futbolcular, 2'sini de sarı-lacivertli futbolcular gördü.

Galatasaray'da Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Roland Sallai, Davinson Sanchez ve Yunus Akgün, Fenerbahçe'de ise Çağlar Söyüncü ile Fred, sarı kart gören futbolculardı.

Bu mücadeleyle birlikte 55 yıl sonra Süper Lig'de oynanan bir derbide yabancı hakem görev yaptı. Ayrıca iki takım arasında ligde 18. kez de yabancı hakem düdük çaldı.

Jose Mourinho, Fenerbahçe'de 3. derbisini de kazanamadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu sezon ligde çıktığı 3 derbiyi de kazanamadı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile golsüz berabere kaldı. Sezon başı sarı-lacivertlilerin başına geçen dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, ezeli rakiplerle oynanan 3 maçta da galibiyetle tanışamadı. Ligin 6. haftasında sahasında Galatasaray'a kaybeden Mourinho, konuk olduğu Beşiktaş karşısında da mağlubiyet yaşadı.

Bugün sarı-kırmızılılara karşı deplasmanda mücadele ederken rakibine skorda üstünlük sağlayamadı ve taraflar mücadeleden beraberlikle ayrıldı. Öte yandan Portekizli teknik adam, Real Madrid ve Chelsea ile de Galatasaray'a rakip olduğu dönemlerde deplasmanda galibiyet yaşayamadı.

Ligde puanını 58'e yükselten Fenerbahçe, gelecek hafta evinde Antalyaspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin galibiyet serisi derbide sona erdi

Trendyol Süper Lig'de konuk olduğu Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'nin 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile golsüz berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin bu müsabaka öncesi yakaladığı 7 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Jose Mourinho, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar ve Yusuf Akçiçek stoper hattının önünde Fred ve Szymanski ile başladı. Mücadelenin 61. dakikasında ise sarı kartı olan Çağlar ile Szymanski'yi oyundan alarak Alexander Djiku ve Sofyan Amrabat'ı sahaya sürdü. Kalan bölümde girilen ataklardan gol çıkmazken, maç da başladığı şekilde sona erdi.

Derbide aldığı beraberlikle puanını 58'e yükselten Fenerbahçe'nin lider Galatasaray ile 6 puanlık fark devam etti. Kanarya, gelecek hafta evinde Antalyaspor ile karşılaşacak.



Ligde 4. beraberlik

Jose Mourinho'nun öğrencileri bu sezon ligde 4. beraberliğini aldı. Sarı-lacivertliler tüm beraberliklerini dış sahada yaşadı. Sarı-lacivertliler bu sezon deplasmanda 11 puan kaybetti.

Acun Ilıcalı: "Biz arı kovanına çomağı soktuk"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray derbisinin hakemi Sloven Slavko Vincic'in performansından memnun olduğunu ve gelecek maçlarda da yabancı hakemlerin görev almasına sıcak baktıklarını söyleyerek, "Biz arı kovanına çomağı soktuk. Yabancı hakemden, tek bir memnun olmayan takım var; Galatasaray. Hakemin gelişinden de memnun değiller. Yönetiminden de memnun değiller" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile golsüz berabere kaldı. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kazanmak için geldiklerini belirten Ilıcalı, "Takım olarak kenetlendik. Bugün buradan 3 puanla ayrılmak istiyorduk. Nasip olmadı. Futbolda her zaman her şey istediğiniz gibi olmuyor. Futbolcularımız ve taraftarlarımız bugün Fenerbahçe'mizin gücünü herkese göstermiştir. Baktığınız zaman daha üstün olan taraf bizdik. Rakibimizin bir tane isabetli şutu var. O da 88. dakikada. Onun dışında kornerleri yok. İç sahanızda maç oynuyorsunuz, korneriniz yok, şutunuz yok. Tabii ki oyun olarak çok mutluyuz ama sonuç olarak mutlu değiliz. Hedefimiz şampiyonluk. Bu yolda ümidimizi tabii ki sürdürüyoruz. Buradan şu mesajı vermek istiyorum; fikstür avantajımız çok büyük. Fikstür ligin ilk yarısında bizi çok zor maçlara yolladı. Baktığınız zaman ligin en üst sırasındaki takımlarla rakibimiz oynayacak. Biz ise sıralama olarak daha kolay rakiplerle oynayacağız. O yüzden fikstür avantajımız çok büyük. Ümidimizi kaybetmedik. Avrupa'da grubumuzdan çıktık, turu geçtik. 3 kulvarda şu an devam ediyoruz. Takımımız ve hocamızla gurur duyuyoruz. Ama gönül isterdi ki kaçan pozisyonları da düşündüğümü zaman 3 puan olabilirdi ama olmadı" diye konuştu.

Victor Osimhen: "Şampiyonluk için avantajlıyız"

Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, berabere kaldıkları Fenerbahçe derbisinin ardından, şampiyonluk için avantajlı olduklarını fakat önlerinde daha çok maç olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile karşılaştığı derbide 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray’ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Osimhen, "Şampiyonluk için avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Sahaya odaklanacağız. Daha önümüzde çok maç var" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’ya saygı duyduğunu söyleyen 26 yaşındaki golcü, "Mourinho’ya saygı duyuyorum. Çok üst seviye bir hoca. Çok sayıda kupaları, başarıları var" dedi.

Son olarak maçın hakemi Slavko Vincic ile ilgili gelen soru üzerine de konuşan Victor Osimhen, "Hakem bence adildi. Sahayı güzel kontrol etti. Maçı güzel yönetti. Bence sorun yoktu, gayet iyiydi" diyerek sözlerini tamamladı.