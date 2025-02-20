Galatasaray, Tahkim Kurulu'na Başvurdu

HT Spor'un aktardığına göre, Galatasaray yönetimi, derbinin hakeminin değiştirilmesi yönünde fikir birliğine vardı ve bu karar doğrultusunda Tahkim Kurulu'na başvuruda bulundu. Başvuru sonrası, sarı-kırmızılılar, Kurul’un vereceği kararı beklemeye geçti.

Galatasaray’ın Tepkisi ve TFF’ye Eleştiriler

Galatasaray, derbiye yabancı hakem atanmasına karşı çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), önce Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını toplantıya davet etmiş ancak Galatasaray, bu toplantıya katılmamıştı. Çarşamba günü ise TFF, derbiye yabancı hakem atanacağını duyurdu ve perşembe günü maçın hakemi olarak Slavko Vincic’i açıkladı.

Galatasaray, TFF’nin tutarsızlıklarını eleştirerek, başkanlarının daha önce söyledikleriyle çelişen açıklamalarda bulunduğunu vurguladı. Açıklamada, TFF’nin yabancı hakemle ilgili tutumunun da çelişkili olduğu belirtilerek, “TFF, ‘Yabancı hakem olmayacak’ dedikten sonra, birkaç ay sonra ‘Her iki taraf talep ederse değerlendiririz’ demiştir. Bugün ise federasyonun futbolun amiri olduğunu hatırlayarak, tutarsız söylemler içinde olduğu görülmektedir,” ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'dan TFF'ye Sert Eleştiriler

Açıklamada, ayrıca derbiye atanacak hakemin MHK Talimatı'na uygunluk açısından sorgulanan sorulara da değinildi. Sarı-kırmızılı kulüp, söz konusu yabancı hakemin, MHK Talimatı'na uygun olarak lisans çıkartıp, gerekli kurslara katılıp katılmadığının netleşmesi gerektiğini belirtti.

Galatasaray, ayrıca maç öncesindeki tüm çalışmaların Fenerbahçe’nin lehine sonuçlanmaya yönelik olduğuna dair eleştirilerde bulundu. Kulüp, Türk spor kamuoyunu, bu organize çabalara karşı birleşmeye ve provokasyonlara karşı sakin kalmaya çağırdı. "Adalet yerini bulacak, sonunda yine iyiler kazanacaktır," diyen Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu’na son kez uyarıda bulunarak, "Türk futbolu için gerekeni yapın," ifadelerini kullandı.