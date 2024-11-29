Maçtan dakikalar
2. dakikada Mayckel Lahdo’nun pasıyla ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Seiya Maikuma’nın çaprazdan vuruşunda kaleci Fernando Muslera’dan seken meşin yuvarlağı kale önünde Sven Mijnans ağlara gönderdi. 1-0
8. dakikada Ruben van Bommel’in ceza sahası içi sol tarafından plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fernando Muslera’dan döndü. Pozisyonun devamında ceza sahası içinde topu alan Mayckel Lahdo’nun vuruşunda Muslera’nın yüzüne çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.
13. dakikada Dries Mertens’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Victor Osimhen’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
22. dakikada Gabriel Sara’nın pasında sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz’ın ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
24. dakikada Mayckel Lahdo’nun pasında defansın arkasına sarkan Ruben van Bommel’in Yunus Akgün’ü geçip ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya çıktı.
41. dakikada Yunus Akgün’ün ceza yayının sağ tarafından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti.
43. dakikada Dries Mertens'in sağ kanattan ortasında arka direkte Victor Osimhen'in kafa vuruşunda Peer Koopmeiners çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
47. dakikada Dries Mertens’in ceza sahası içinin sağ tarafından ortasında kale önünde Michy Batshuayi’nin kafa vuruşunda kaleci Jeroen Zoet meşin yuvarlağı çıkardı.
52. dakikada Gabriel Sara’nın ceza sahası dışı sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Abdülkerim Bardakcı’nın aşırttığı topa arka direkte Victor Osimhen’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
75. dakikada Gabriel Sara’nın sol kanattan ortasında ön direkte iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
90+2. dakikada Kees Smit’in orta sahada Elias Jelert’e yaptığı hareket sonrasında hakem Horatiu Fesnic, Smit’e sarı kart gösterdi. Maçta ikinci sarı kartını gören Kees Smit kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Hakemler: Horatiu Fesnic, Valentin Avram, Alexandru Cerei
AZ Alkmaar: Jeroen Zoet, Seiya Maikuma, Alexandre Penetra, Peer Koopmeiners, David Moller Wolfe, Jordy Clasie (Dave Kwakman dk. 46), Sven Mijnans, Zico Buurmeester (Kees Smit dk. 72), Mayckel Lahdo (Denso Kasius dk. 72), Ruben van Bommel (Ernest Poku dk. 46), Troy Parrot (Mexx Meerdink dk. 81)
Yedekler: Hobie Verhulst, Wouter Goes, Bruno Martins Indi, Kristijan Belic, Jayden Addai, Mees De Wit, Daniel Deen
Teknik Direktör: Maarten Martens
Galatasaray: Fernando Muslera, Davinson Sanchez, Victor Nelsson (Metehan Baltacı dk.46), Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz (Berkan Kutlu dk. 87), Lucas Torreira, Gabriel Sara (Hakim Ziyech dk. 87), Yunus Akgün (Elias Jelert dk. 87), Dries Mertens, Victor Osimhen, Michy Batshuayi (Kerem Demirbay dk. 65)
Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Ali Yeşilyurt, Kadir Subaşı, Berat Luş, Yalın Dilek, Efe Akman
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Victor Osimhen (dk. 43) (Galatasaray), Sven Mijnans (dk. 2) (AZ Alkmaar)
Kırmızı kart: Kees Smit (dk. 90+2) (AZ Alkmaar)
Sarı kartlar: Ruben van Bommel, Troy Parrot (AZ Alkmaar), Dries Mertens, Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Yunus Akgün (Galatasaray)