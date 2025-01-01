Günlük 70 Bin Varil Petrol Üretimi

Bir dönem terörle anılan Gabar Dağı, bugün ekonomik kalkınmanın sembolü haline geldi. Güvenlik güçlerinin sağladığı huzur ortamının ardından yapılan sismik ve sondaj çalışmalarında bölgedeki petrol rezervleri keşfedildi. Hâlihazırda 76 kulede günlük 70 bin 373 varil petrol üretiliyor ve bu rakamın artırılması hedefleniyor.

Bakan Bayraktar: “Şırnak Umudun Şehri Oldu”

Açılış törenine telekonferansla katılan Bakan Bayraktar, TPAO ve çalışanlarını özverili çalışmalarından dolayı tebrik ederek, bölgedeki üretimin 100 bin varile çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Şırnak’ın artık bir umut şehri olduğunu belirten Bayraktar, “Şırnak’ta gençlerimiz petrol mühendisi olmayı hayal ediyor, sondaj ekiplerinde çalışmak istiyor. Bu bölge, ülkemiz için büyük bir enerji merkezi haline geldi” dedi.

Bayraktar, geçtiğimiz yıl bölgede hayatını kaybeden TPAO personeli İrfan Güler ve Bülent Sadioğlu’nu anarak, onların hatıralarının yaşatılacağını ifade etti. Şehit Aybüke Yalçın ve Şehit Esma Çevik gibi kahramanların adını taşıyan petrol sahalarının, Türkiye’nin enerji üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Şırnak, Kalkınmada Lider Şehir

Şırnak Valisi Birol Ekici, 2024 yılında Türkiye’de en fazla kalkınma oranına (%44) sahip şehir olarak öne çıkan Şırnak’ın, Gabar Dağı’ndaki petrol keşifleriyle ekonomik kalkınmada liderlik ettiğini belirtti. Ekici, “Bugün 70 bin varil petrol üretim kapasitesine ulaştık. Geçtiğimiz yıl bu rakam 30 bin varildi; bir önceki yıl ise sadece 8 bin varildi. Bu hızlı artış, Şırnak’ı Türkiye’nin enerji üretiminde öncü şehirlerinden biri yapıyor” dedi.

Boru Hattı Devrede

Gabar’da üretilen petrol, İdil-Dörtyol boru hattıyla taşınmaya başlandı. Bu adım, bölgedeki üretim kapasitesini artırmanın yanı sıra maliyetleri düşürerek projeyi daha verimli hale getirdi.

Gençler İçin Yeni Fırsatlar

Şırnak’ta 3 binden fazla kişi TPAO bünyesinde istihdam ediliyor. Vali Ekici, bölgedeki gençlerin petrol mühendisi olmak için büyük bir motivasyon taşıdığını ve yeni iş fırsatlarıyla Şırnak’ın bir umut merkezi haline geldiğini söyledi.

Milli Enerji Hamlesi’nin Yükselen Değeri

TPAO Bölge Müdürü Oğuz Şahin ve diğer yetkililerin de katıldığı törende, Gabar Dağı’nın Türkiye’nin milli enerji politikaları çerçevesinde büyük bir potansiyele sahip olduğu vurgulandı. Şırnak’ta açılan yeni kuyular ve 2025’te hedeflenen keşiflerle, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı yolunda önemli adımlar atılmaya devam edilecek.