Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında Boluspor, sahasında Bodrum FK’yı 3-0’lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar
39. dakikada Boluspor’un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Doğan Can Davas meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
75. dakikada Buğra’nın ceza sahasına yerden ortasında Rasheed topu ağlara yolladı. 2-0
88. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Arda Usluoğlu’nun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Burhan Sami Şad, Batuhan Bıyıklı
Boluspor: Orkun Özdemir, Lucas Lima (Abdulsamet Kırım dk. 90), Loic Kouagba, Onur Öztonga, Devran Şenyurt Abdurrahman Üresin dk. 90), Barış Alıcı (Rahman Buğra Çağıran dk. 74), Dean Lico (Arda Usluoğlu dk. 74), Florent Hasani, Doğan Can Davas (Martin Boakye dk. 85), Mario Balbudia, Ibrahim Akanbi Rasheed
Yedekler: Bartu Kulbilge, Türker Dırdıroğlu, Abdulsamet Kırım, Ensar Bilir, Abdurrahman Üresin, Can Arda Yılmaz, Harun Alpsoy
Teknik Direktör: Ertuğrul Arslan
Bodrum FK: Diogo Sousa, Arlind Ajeti, Berşan Yavuzay, Ali Aytemur, Cenk Şen, Fredy (Omar Imeri dk. 89), Ahmet Aslan (Mert Yılmaz dk. 46), Musah Mohammed (Ege Bilsel dk. 83), Pedro Brazao (Zdravko Dimitrov dk. 71), Ali Habeşoğlu (Yusuf Sertkaya dk. 46), Taulant Seferi
Yedekler: Bahri Can Tosun, İsmail Tarım, Mustafa Erdilman, Omar Imeri, Furkan Apaydın, Jonathan Okita
Teknik Direktör: Burhan Eşer
Goller: Doğan Can Davas (dk. 39), Ibrahim Rasheed (dk. 75), Arda Usluoğlu (dk. 88) (Boluspor)
Kırmızı kart: Berşan Yavuzay (dk. 25) (Bodrum FK)