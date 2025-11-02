Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında Boluspor, sahasında Bodrum FK’yı 3-0’lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

39. dakikada Boluspor’un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Doğan Can Davas meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

75. dakikada Buğra’nın ceza sahasına yerden ortasında Rasheed topu ağlara yolladı. 2-0

88. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Arda Usluoğlu’nun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Burhan Sami Şad, Batuhan Bıyıklı

UEFA heyeti, derbide UEFA Avrupa finali provasını yapacak
UEFA heyeti, derbide UEFA Avrupa finali provasını yapacak
İçeriği Görüntüle

Boluspor: Orkun Özdemir, Lucas Lima (Abdulsamet Kırım dk. 90), Loic Kouagba, Onur Öztonga, Devran Şenyurt Abdurrahman Üresin dk. 90), Barış Alıcı (Rahman Buğra Çağıran dk. 74), Dean Lico (Arda Usluoğlu dk. 74), Florent Hasani, Doğan Can Davas (Martin Boakye dk. 85), Mario Balbudia, Ibrahim Akanbi Rasheed

Yedekler: Bartu Kulbilge, Türker Dırdıroğlu, Abdulsamet Kırım, Ensar Bilir, Abdurrahman Üresin, Can Arda Yılmaz, Harun Alpsoy

Teknik Direktör: Ertuğrul Arslan

Bodrum FK: Diogo Sousa, Arlind Ajeti, Berşan Yavuzay, Ali Aytemur, Cenk Şen, Fredy (Omar Imeri dk. 89), Ahmet Aslan (Mert Yılmaz dk. 46), Musah Mohammed (Ege Bilsel dk. 83), Pedro Brazao (Zdravko Dimitrov dk. 71), Ali Habeşoğlu (Yusuf Sertkaya dk. 46), Taulant Seferi

Yedekler: Bahri Can Tosun, İsmail Tarım, Mustafa Erdilman, Omar Imeri, Furkan Apaydın, Jonathan Okita

Teknik Direktör: Burhan Eşer

Goller: Doğan Can Davas (dk. 39), Ibrahim Rasheed (dk. 75), Arda Usluoğlu (dk. 88) (Boluspor)

Kırmızı kart: Berşan Yavuzay (dk. 25) (Bodrum FK)