Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu.

Türkiye'yi yasa boğan şehit haberlerinin ardından Fulya Öztürk, Irak sınırından gelişmeleri canlı yayında aktardı.

Gazeteci Fulya Öztürk'ün Kuzey Irak sınırında askerler için söylediği sözler ise gündem oldu. Öztürk, "Askerimi kendimden daha çok düşünürüm. Bana gelsin onlara gelmesin" dedi.

Karlar altında yayın yapan gazete Fulya Öztürk'e ise bu yayının ardından eleştiriler yükseldi.

Fulya Öztürk'ün şov peşinde olduğu söylenirken aynı zamanda da "Tim araziye çıktı" demesi tepki çekti.

Pençe Kilit Operasyon bölgesinin yakınına giden CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'ün yayın sırasında kullandığı "Az önce konuştuğumuz tim araziye çıktı" ifadesi sosyal medyada tepki aldı. Öztürk, konuya dair "Siz neyin peşindesiniz yahu? Ne ifşası? 'Bir tim araziye çıktı' demek ifşa olmuyor" dedi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada 9 askerin hayatını kaybetmesi üzerine CNN Türk Özel Haberler Şefi Öztürk sınıra gitti. Öztürk'ün canlı yayında kullandığı ifadeler tepki çekince Öztürk'ten açıklama geldi.

Sınırdan yayın yapan Öztürk, "Hakurk'a yakın bir noktadayız. Pençe Kilit'e yakın noktadayız. Konuşmakta dahi zorluk çektiğimiz noktadayız. Bölgede şartlar çok zor. Mehmetçik ve jandarma komandolar nöbetlerine devam ediyor. Böyle bir noktada Mehmetçik ve jandarma komandolar mücadele veriyor. Gece şartlar daha zorlaşıyor. Tipi yoğunlaşıyor. Az önce konuştuğumuz tim araziye çıktı" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcıları ise Öztürk'ü operasyonla ilgili "açık istihbarat" vermekle suçladı. Öztürk, suçlamalara şu şekilde yanıt verdi:

"Yıllardır askeri bölgelere gidiyorum çekim yapıyorum şu zamana kadar askerlerden komutanlardan memnuniyet dışında hiçbir şey duymadım… Siz neyin peşindesiniz yahu? Ne ifşası? 'Bir tim araziye çıktı' demek ifşa olmuyor. Buradaki komutanlar sizin bu mesajlarınıza gülümsedi. Rahat olun… Neyin 'ifşa'ya girdiğini, gireceğini bile bilmiyorsunuz bana akıl veriyorsunuz? Yıllarım geçti bu bölgelerde."



