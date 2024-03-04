Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna’ya asker gönderilmesi konusunda Çek basınına verdiği röportajda yeni açıklamalarda bulundu. Macron, Fransa'nın yakın gelecekte Ukrayna'ya askeri personel göndermeyi düşünmediğini belirterek, "Bu, yakın gelecekte Ukrayna'ya Fransız birlikleri göndermeyi düşündüğümüz anlamına gelmiyor, ancak bir tartışma başlattığımız ve özellikle Ukrayna topraklarında Ukrayna'yı desteklemek için yapılabilecek her şeyi düşündüğümüz anlamına geliyor" dedi.



Macron’un sözleri

Macron, 26 Şubat’ta Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Ukrayna'ya destek konferansının ardından yaptığı açıklamada, “Rusya'nın yenilgisinin Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı için vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz. Rusya bu savaşı kazanamayacak” demişti. Macron, Batılı ülkeler arasında Ukrayna'ya asker gönderilmesi konusunda fikir birliği olmadığını, ancak hiçbir şeyin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Bugün asker gönderme konusunda fikir birliği yoktu. Ancak hiçbir şeyin göz ardı edilmemesi gerekiyor. Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacağız” ifadelerini kullanmıştı.



“Batı, Ukrayna'ya asker gönderirse Rusya ile NATO arasında doğrudan silahlı çatışma kaçınılmaz olur”

Macron’un açıklamalarının ardından Batılı ülkelerin askerlerini Ukrayna’ya göndermesi durumunda NATO ile Rusya arasında doğrudan silahlı bir çatışma yaşanması ihtimali sorulan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bu durumda mesele ihtimal değil, kaçınılmaz olacak. Biz bunu böyle değerlendiriyoruz" demişti.

Peskov, NATO ülkelerinin Ukrayna’ya asker göndermelerinin sonuçlarını "değerlendirmesi" ve bunun farkında olması gerektiğini vurgulayarak, “Bunun çıkarlarına, en önemlisi de halklarının çıkarlarına uygun olup olmadığını sorgulamalılar" ifadelerini kullanmıştı.

NATO ülkelerinin Ukrayna'ya asker gönderme ihtimalini tartışmasının “çok önemli yeni bir durum" olduğunu belirten Peskov, “Sayın Macron'un Rusya'yı stratejik bir yenilgiye uğratma konusundaki tutumunu çok iyi biliyoruz” demişti.