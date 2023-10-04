Azerbaycan’ın Karabağ’daki başarılı terörle mücadele operasyonunun ardından Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ermenistan’ın başkenti Erivan’a resmi ziyarette bulundu. Colonna, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenledi.

Colonna, görüşmede güvenlik ve savunma konularını ele aldıklarını belirterek, "Fransa, savunmasını sağlayabilmesi için askeri teçhizatın Ermenistan'a teslim edilmesine olanak sağlayacak gelecekteki sözleşmelerin imzalanması konusunda anlaşmaya vardı" dedi.

Söz konusu sözleşmeler hakkında detay vermeyen Colonna, "Çok fazla ayrıntı veremem. Biraz daha ileri gitmem gerekirse, şunu bilin ki, Ermenistan ile Fransa arasında halihazırda mutabakata varılmış ve ilerlemekte olan şeyler var" dedi.

Colonna ziyaret kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile de bir araya geldi.

Fransız Bakandan küstah Ağrı Dağı paylaşımı

Colonna ayrıca, ziyareti sırasında sosyal medya hesabı üzerinden Ağrı Dağı’nın fotoğrafını paylaşarak, “Ermenistan’a geri döndüm, ilk ziyaretimden 5 ay sonra. Dostluk, destek ve dayanışma” ifadelerine yer verdi. Ağrı Dağı'nı Ermenistan toprağıymış gibi gösteren Colonna, sosyal medyada yoğun tepki aldı.