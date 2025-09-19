Sıralama turları yarın TSİ 15.00’te gerçekleştirilecek, yarış ise 21 Eylül Pazar günü TSİ 14.00’te start alacak. Geçtiğimiz sezon Azerbaycan’da kazanan isim Avustralyalı pilot Oscar Piastri olmuştu. Pistteki en hızlı tur ise 2019’da 1:43.009 derecesiyle Monakolu pilot Charles Leclerc tarafından kaydedilmişti. Tarih boyunca yarışta Oscar Piastri 7, Lando Norris 5, Max Verstappen 3 ve George Russell 1 kez birinci oldu.

Azerbaycan Grand Prix’si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası ise şöyle:

Pilotlar:

Oscar Piastri (Avustralya) – 324 puan Lando Norris (Büyük Britanya) – 293 puan Max Verstappen (Hollanda) – 230 puan George Russell (Büyük Britanya) – 194 puan Charles Leclerc (Monako) – 163 puan

Takımlar:

McLaren – 617 puan Ferrari – 280 puan Mercedes – 260 puan Red Bull – 239 puan Williams – 86 puan

Sezonun kritik etaplarından biri olan Azerbaycan Grand Prix’si, şampiyonluk yarışında önemli bir dönemeç olacak. Pilotlar, hem takım hem de bireysel klasmanda puanlarını artırmak için kıyasıya mücadele edecek.