SUV’un heyecan verici, yüksek performansını sıfır emisyonlu sürüş keyfiyle birleştiren, tamamen elektrikli yeni Ford Explorer şimdi sanal test sürüşü ile macerayı keşfetme imkânı sunuyor.

Otomobille simüle edilmiş interaktif test sürüşü; tercih edilen arka plan konumu, araç rengi ve yol keyfine eşlik edecek müzik ayarlandıktan sonra başlıyor. Sürüş boyunca drone, araç içi ve sinematik kameralar arasında geçiş yapılarak yol keyfi üç farklı açıdan deneyimlenebiliyor.

Testte Explorer’ın performansı ve yol tutuşunun yanı sıra cesur ve ikonik dış tasarımıyla iç mekânda fark yaratan tasarım öğelerinden detaylar hakkında fikir sahibi olunabiliyor. Test sürüşü deneyimi, yolculuk tamamlandıktan sonra çeşitli sosyal medya hesaplarından da paylaşılabiliyor.

Macera severler için tasarlandı

Yeni Explorer, sadece 25 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar hızlı şarj kapasitesiyle her an maceraya hazır. Yoldayken en uygun şarj noktalarını bulmaya yardımcı olan, evde şarj ile daha düşük maliyetli elektrik kullanımı ile tam dolu bir batarya sunan Explorer performans tutkunlarını cezbediyor.

Yeni nesil bağlantı özellikleriyle hareket halindeyken üst düzey dijital deneyim vadeden yeni Explorer; kolay akıllı telefon entegrasyonuna, SYNC Move dokunmatik ekrana, iç mekâna göre özel uyarlanmış sesli ve bağlantılı bilgi-eğlence sistemine, kablosuz uygulama entegrasyonuna ve gelişmiş sürücü yardım teknolojilerine sahip.

Fütüristik, cesur ve aerodinamik dış tasarımı Ford'un ikonik Amerikan SUV'unun ruhunu ve iddialı stilini ortaya koyarken; beş koltuklu geniş iç tasarımda ise ısıtmalı ön koltuklar ve direksiyon simidi, masaj yapan sürücü koltuğu, sürücü ile ön yolcunun istediği sıcaklığı seçmelerine imkân sağlayan klima kontrolü gibi gelişmiş özellikler konforu üst düzeye çıkarıyor.

Macera severler için tasarlanan Explorer, 17 litrelik dev konsol ile geniş ve esnek depolama seçeneği sunuyor. Explorer ayrıca standart anahtarsız giriş ve arka tamponun altına dokunulmasıyla açılan akıllı bagaj kapağı sayesinde otomobil deneyimini kolaylaştırıyor.

Explorer ve Explorer Premium olarak iki özel versiyona sahip olan tamamen elektrikli yeni Ford Explorer’ın 2024 yılında Avrupa ve Türkiye’de pazara sunulması planlanıyor.