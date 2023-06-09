Tamamen yeni Mustang Dark Horse baz alınarak tasarlanan Mustang GT3 yarış aracı, Le Mans 24 Saat öncesinde gerçekleştirilen 100. yıl kutlamasında yarış dünyasına tanıtıldı. Mustang yarış aracı, dünyanın önde gelen motorsporları tasarımcısı Troy Lee’nin cesur ve renkli tasarımıyla dikkat çekiyor. Efsanevi Mustang GT3, aynı zamanda Troy Lee'nin Ford yarış araçlarıyla ilk çalışmasını temsil ediyor.

Ford, bu lansmanla birlikte Mustang'i resmi olarak global FIA GT3 kategorisine dahil etti. Ford’un Le Mans 24 Saat'teki son zaferi 2016 yılında Ford GT ile gelmişti.

Ford Motor Company CEO’su Jim Farley, Ford ve Le Mans’ın tarihlerinin iç içe olduğunu belirterek, “Şimdi dünyanın en heyecanlı ve en önemli yarışına geri dönüyoruz. Artık sadece Ford ve Ferrari birbirine karşı yarışmıyor. Ford, herkese karşı yarışıyor. Aynen Bronco ve Raptor ile off-road’da yaptığımız gibi Mustang ile Le Mans’a geri dönmek, global motorsporları işi oluşturmamızda çok önemli bir adım” dedi.

Yeni Marka, Yeni Logo

Ford, bu lansmanla aynı zamanda yeni global Ford Performance markasını da tanıttı. Daha sade ve net tasarıma sahip yeni logo, tüm Ford yarış araçlarında yerini alacak.

Bu etkileyici ve dikkat çekici yeni kimlik, Ford Performance’ın sportif bir yaşam tarzı markası olarak konumlandırılmasına katkı sağlayacak. Yeni Ford Performance markası, araç tasarımları, ürünler/kıyafetler, sergileme ürünleri, aksesuarlar ve reklamlar dahil olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılacak.

İki Partnerle Uzun Süreli Devam Eden İlişki

Ford Performance, uzun süreli partnerleri olan Multimatic ve M-Sport ile ilişkisini bu proje için daha da genişletti. İkonik Ford GT’nin üreticisi olan Multimatic, aynı zamanda Ford GT yarış programında da yer alarak Mustang GT3’lerin üretimine katkı sağlayacak. Bununla birlikte uzun zamandır Dünya Ralli Şampiyonası partneri olan, iki kez şampiyonluk kazanan takım M-Sport, Ford Performance tarafından geliştirilen ve yeni Mustang yarış aracına güç verecek 5.4 litre Coyote bazlı V8 motorlarının montajını gerçekleştirecek.

Ford Performance Motorsports Global Direktörü Mark Rushbrook, iş birliğinin öneminin altını çizerek, “Mustang GT3 gibi önemli bir proje için motorsporları dünyasındaki en güvenilir iki partnerle çalışmayı tercih ettik. Mustang 2024 yılında GT yarışlarının en yüksek seviyesinde yarışmaya başladığında, hepimizin Ford fanları gibi heyecanlanacağını biliyorum” dedi.

Mustang GT3 yarış aracında özel olarak geliştirilen kısa süspansiyon kolları, arkaya monte edilmiş vites kutusu, karbon fiber gövde panellerinin yanı sıra GT3 performans hedeflerini karşılayacak şekilde özel bir aero gövde paketi yer alıyor.

Proton Competition, Mustang GT3 için İlk WEC Müşteri Takımı Oldu

Mustang GT3, 2024 yılında Le Mans’a girmeden önce müşteri takımlarıyla dünya çapında çeşitli GT3 serilerinde mücadele edecek.

İlk müşteri takımı ise Proton Competition olarak duyuruldu. Almanya, Ehingen’de merkezi bulunan Proton, 2024’ten* itibaren iki Mustang GT3 ile FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda yarışmayı planlıyor.

Proton Competition takım patronu Christian Ried, Mustang GT3’ün önemini ifade ederek, “Bu çok önemli ve heyecan verici bir an. Mustang harika bir marka ve bu, takımımız için önemli bir adım. 2024’te Ford ile yarışmaya başlayacak olmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz” dedi.

Bununla birlikte Ford Performance, IMSA’nın GTD Pro klasmanında Mustang GT3 ile iki araçlık fabrika yarış programı oluşturdu. Bu program, Multimatic Motorsports tarafından yönetilecek ve Daytona’da 2024 Rolex 24 ile başlayacak.