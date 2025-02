Etkinlikte Ford Türkiye’nin sıra dışı premium sınıf araçları F150, Edge, Bronco Sport ve Mustang Mach-e, 4 farklı konseptle hazırlanan alanlarda katılımcılarla buluştu. Ford Türkiye’nin sanal marka elçisi Alin de bu 4 araçtan ilham alan Sudi Etuz tasarımı kıyafetlerden oluşan seçki ile etkinlik alanında dev ekranlarda boy gösterdi.

Ford Türkiye’nin sanal marka elçisi Alin ile ünlü moda markası Sudi Etuz arasındaki iş birliğine bir yeni halka daha eklendi. Bu kapsamda Calling’in tasarladığı gecede davetliler Ford’un sınırları aşan dünyasında yepyeni bir deneyime adım attı. Etkinlikte premium sınıf araçlar F150, Edge, Bronco Sport ve Mustang Mach-e’nin kendine özgü 4 farklı konsept alanında 4 farklı performans ile sergilendiği sıra dışı bir Ford evreni yaratıldı. Sudi Etuz markasının yaratıcısı Şansım Adalı’nın bu 4 araçtan ilham alarak tasarladığı ve Ford Türkiye sanal marka elçisi Alin’in taşıdığı kıyafetlerden oluşan seçki ise etkinlik boyunca katılımcılara dev ekranlardan izletildi.

Ford Türkiye, Calling ve Sudi Etuz iş birliği ile düzenlenen konsept etkinlikte davetliler birbirinden renkli ve eğlenceli anlara tanıklık etti. Etkinlik alanında davetliler, her bir araç için özel olarak oluşturulmuş Metropolitan Edge, Bronco Breeze, F-150 Dream ve Mustang’s Neon Horizon isimli 4 farklı konseptle ve Sudi Etuz tasarımlarının da yer aldığı birer enstelasyon ile karşılandılar.

Her biri farklı ruhu ve yaşam tarzını ifade eden ikonik araçları yakından görme ve temas etme ayrıcalığını yaşayan katılımcılar ayrıca diledikleri alanda ve beğendikleri aracın sunduğu dünyada vakit geçirebilme şansına yakaladı.

Ford Otosan Lideri Josephine Payne, bu özel etkinlikle ilgili “Ford sadece ürettiği araçlarda değil, yarattığı deneyimlerde de inovasyonu ön plana alan bir marka. Geleneksel bir ürün sergilemenin ötesinde tasarım, yaratıcılık ve cesur fikirlerin harmanlandığı bu gece de bunun mükemmel bir örneği. Ford’un Mustang Mach-E, Bronco Sport, F-150 ve Edge gibi premium modellerinin her biri mobiliteden daha fazlasını temsil ediyor. Bunlar Ford’un özgürlüğü, gücü ve bireyselliği somutlaştıran modelleri. Bu vizyonu yeni bir boyuta taşımak için Sudi Etuz markası ve sanal marka elçimiz Alin ile iş birliği yaptık. Bu gece gördükleriniz sadece bir koleksiyon değil, Ford'un eşsiz kimliğinin sanatsal bir yorumu.” dedi.



Etkinliğin açılışında konuşan Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk, “Bu akşam sıradan bir etkinlik için değil, Ford’un sınırları aşan dünyasında yepyeni bir deneyime adım atmak için buradayız! Bugün burada sadece otomobilleri değil, cesareti, yeniliği ve tarzı kutluyoruz. Çünkü Ford’un ruhu, yalnızca yollarda değil, hayatın her alanında kendini gösteriyor. Ve işte bu yüzden, sıra dışı araçlarımız için sıra dışı bir etkinlik tasarladık. Ford olarak her zaman otomobillerin ötesine geçen bir marka olduk. Tasarım, teknoloji ve yenilik bizim için sadece araçlarımızda değil, deneyimlerimizde de kendini gösteriyor. Bugün burada, otomotivin sanat, moda ve yaratıcılıkla buluştuğu bu özel anı birlikte yaşıyoruz. Sıra dışı bu deneyimin bir benzerini sıradanlığa meydan okuyan, müşteri odaklı dijital çözümlerle desteklenmiş ve her bir noktasında araçların farklı ruhunu hissettiren Ford Store showroomlarında da hissedebiliyoruz. Showroom’dan öte farklı bir deneyim sunmak amacıyla tasarlanan Ford Store mağazalarımızda araçlarımızı daha yakından görerek sizler de deneyimleyebilirsiniz.” dedi.

Görsel video şov ve her araca özel sanatçı performanslarını yer aldığı etkinlikte, davetliler Ford Türkiye’nin sıra dışı araçları için tasarlanan 4 farklı konsept dünyada bol bol vakit geçirdi ve araçları yakından görmenin yanı sıra araçlarla ilgili bilgiler de aldı.