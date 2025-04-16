Aras Arıcan, otomotiv sektöründeki kariyerine 2012 yılında Ford Trucks Satış Sonrası Müdürlüğü bünyesinde Bölge Müdürü olarak adım attı. 2015 yılında Servis Mühendisliği Ekip Liderliği görevini üstlenen Arıcan, 2016-2022 yılları arasında ise Uluslararası Pazarlar Satış Sonrası Lideri pozisyonunda bulunarak, Ford Trucks’ın küresel satış sonrası operasyonlarının yapılandırılması ve geliştirilmesinde kilit rol oynadı.

Haziran 2022’den bu yana Satış Operasyonları Lideri olarak görev yapan Arıcan, sahip olduğu güçlü deneyim ve vizyonla artık Ford Trucks’ın pazarlama stratejilerini şekillendirecek. Yeni görevinde Arıcan, markanın hem yurt içi hem de uluslararası pazarlarda bilinirliğini ve müşteri etkileşimini artırmaya yönelik çalışmalara liderlik edecek.

Ford Trucks'taki kariyeri boyunca farklı görevlerde edindiği bilgi birikimiyle öne çıkan Aras Arıcan, yeni pozisyonunda markanın büyüme hedeflerine katkı sağlamaya devam edecek.