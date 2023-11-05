Geleceğin Fabrikası'nda gelişmiş robotik, yüksek otomasyon seviyeleri, veri analitiği, yapay zekâ ile yönlendirilen uçtan uca yönetim, çok katlı atölyeler ve gürültüyü azaltan montaj hatları yer alıyor. Ayrıca Yeniköy, fotovoltaik cam duvarlar ve güneş takip sistemleri gibi yenilikçi teknolojilerle enerji verimliliği ve karbon nötr olma yolunda önemli adımlar atarak otomotiv endüstrisindeki sürdürülebilirlik standartlarını yeniden tanımlıyor.

Gelecek vizyonu doğrultusunda kapsamlı yatırımlarını hayata geçiren Ford Otosan; sürdürülebilir, dijital ve verimli çözümlerle yeniden tasarladığı Yeniköy fabrikasını 4 Kasım 2023’te bir törenle açtı.

Fabrikanın açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, Ford Pro Avrupa Başkanı Hans Schep, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün, Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt ve Ford Otosan Genel Müdür Baş Yardımcısı Josephine Payne yanı sıra Kocaeli yerel protokolünün katılımları ile gerçekleşti.

Yeniköy Fabrikası'nın yeniden inşası, Ford Otosan’ın otomotiv sanayinin elektrikli dönüşümüne liderlik etme misyonuyla 2021’de açıkladığı ve Türk özel sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımı olan 2 milyar avroluk vizyon projesinin bir parçasını oluşturuyor. Ford Otosan'ın yenilikçi bakış açısını yansıtan Yeniköy Fabrikası, aynı zamanda şirketin, Ford’un Avrupa’daki ticari araç üretim üssü olarak mühendislik ve üretim gücünü küresel sahneye taşıma kararlılığını ortaya koyuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Ford Otosan’ın ülkemizin amiral gemisi olmayı sürdüreceğinden şüphe duymuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış töreninde yaptığı konuşmada “Dünya markası Ford'un mühendislik ve üretim gücünün bir yansıması olan Yeniköy'deki bu tesis, pek çok öncü özelliğiyle geleceğin fabrikası ünvanını hak ediyor. Ülkemizin üretim ve ihracat gücüne önemli katkı sağlayacak bu tesis hem içten yanmalı hem de elektrikli araç üretebilen özelliğiyle öne çıkıyor. Geleceğin fabrikası Yeniköy, yeni nesil Transit Custom'un yanı sıra elektrikli Transit ve Volkswagen'in bir tonluk ticari aracının üretimine de ev sahipliği yapacak. Avrupa’nın en çok satan van’ı olan Ford Transit Custom’ın yeni versiyonunun ülkemizdeki ve dünyadaki müşterilerine hayırlı olmasını diliyorum. Ford Otosan otomotiv sanayinin gururu olmayı sürdürüyor.” dedi.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Dünyanın 94 farklı ülkesinde Türkiye'de üretilen Ford hafif ticari araç ve parçalarının kullanımını görmek bizim için kıvanç kaynağıdır. Geçen yıl toplam 6,2 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşarak otomotiv sektörünün ihracat şampiyonu ünvanını devam ettiren Ford Otosan'ı bu başarısından dolayı ayrıca tebrik ediyorum. Otomotiv üretiminde dünya sıralamasında 5 yılda 15'inci sıradan 13'üncü sıraya yükselmiş olmamız doğru istikamette ilerlediğimizi gösteriyor. Türkiye olarak, Togg'un yollara çıkışının tetiklediği ilgiyle hızla gelişen bir elektrikli araç piyasasına sahip olma yolunda ilerliyoruz. Amacımız ülkemizi elektrikli araç ve batarya üretiminde dünyanın önde gelen oyuncularından bir haline getirmek. Özellikle elektrikli araç üretiminde Ford Otosan’ın yaptığı hamleleri yakından takip ediyoruz. Ford Otosan’ın 2022 yılında Kocaeli fabrikasında hattan indirdiği E-Transit ile attığı adımın devamının geleceğine inanıyoruz. Ford Otosan’ın elektrikli araç üretim ve satışında ülkemizin amiral gemisi olmayı sürdüreceğinden şüphe duymuyoruz. Ford Otosan’a destek olmaya devam edeceğiz. Ford Otosan'ın bugün burada açılışını yaptığımız yatırım gibi adımları, Türkiye Yüzyılı'nın şimdiden ortaya çıkan meyveleri olarak değerlendiriyorum.

Geleceğin Fabrikası olarak nitelendirilen Yeniköy; teknolojik ve sürdürülebilir ilerlemeye yapacağı katkılarla Ford Otosan'ın ve Türkiye'deki otomotiv ekosisteminin rekabet gücünü artıracak, ihracat potansiyelini yükseltecek. Ayrıca araç üretimindeki artışa bağlı olarak tedarikçilerin bölgeye taşınması yan sanayi sektöründe büyümeyi teşvik edecek ve istihdam olanakları yaratacak.

Koç Topluluğu ve Ford Motor Company arasındaki köklü ortaklığın simgesi Ford Otosan'ın kurulduğu günden bu yana gelecek odaklı bir vizyonla, ‘ilk’leri başarmaya ve değer üretmeye devam etmekte olduğunu vurgulayan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç ise, “Cumhuriyetimizin ikinci asrına girerken, ‘Geleceğin Fabrikası’ olarak adlandırdığımız Yeniköy fabrikamızı yaklaşık dört kat büyüterek ve daha da modernleştirerek hizmete alıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında açılışını yaptığımız bu yeni nesil fabrika, endüstriyel mükemmellik standartları açısından yepyeni bir çağın başlangıcını temsil ediyor. Fabrikamız, ‘Avrupa'nın önde gelen elektrikli ticari araç üreticisi’ konumumuzu pekiştirecek. Doğrudan yaratacağı çok büyük katma değerin yanı sıra, bizi en çok heyecanlandıran husus, tedarik ekosistemimizi geliştirecek olması, dolayısıyla Türkiye’nin otomotiv yan sanayinin ve Türkiye otomotiv ekosisteminin küresel rekabetçiliğini daha da artıracak ve sınırlarımızın ötesine hizmet edecek. Türkiyemizin daha parlak yarınları için Koç Topluluğu ‘Ülkem varsa, ben de varım’ demeye devam edecek’ dedi.

Ford Otosan’ın devlet ve özel sektörün omuz omuza verdiği zaman sanayi alanında neleri başarabileceğinin en önemli ispatı olduğunu belirten Ali Y. Koç, “Bu stratejik yatırımları ülkemize çekebilmemiz, devletimizin sağladığı kolaylıklar, destekler ve cömert teşviklerle mümkün oldu. Başta, bu yolculuğumuzun hep bir parçası olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, çok değerli Bakanlarımıza, ilgili devlet kurumlarımızın kıymetli yetkililerine en içten şükranlarımızı sunuyorum. Sizlerin gelecek vizyonumuza olan inancı sayesinde bu yatırımları gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Ford Pro Avrupa Genel Müdürü Hans Schep ise: “Yeniköy Fabrikası, Avrupa'daki ticari araç operasyonlarımız bir dönüm noktası ve Ford Pro hedeflerimizi gerçekleştirme yolculuğumuzda son derece önemli bir adımı temsil ediyor. Sekiz senedir Ford’u Avrupa’da ticari araç liderliğine taşıyan Transit Custom ailesini en yeni ve tamamen elektrikli versiyonları ile birlikte bu özel tesisin sunduğu kalite, ileri teknoloji ve maksimum verimle üreteceğiz.” diye konuştu.

Ford Otosan Yeniköy Fabrikası: Transit Ailesinin Avrupa'daki tek üretim üssü

Ford Otosan’ın Kocaeli Fabrikaları, yıllardır Avrupa'nın ve Türkiye'nin en çok satan ticari aracı olan Transit ailesinin Avrupa'daki tek üretim merkezi, Transit Custom’un ise dünyadaki tek üreticisi konumunda. Fabrikada, yenilikçi özellikleri ve akıllı teknolojileriyle daha yüksek verimlilik ve performans sunan yeni nesil Transit ve Tourneo Custom üretiliyor. Yeni nesil Custom serisinin gelecekteki üyeleri arasına 2024 yılında hattan inecek tamamen elektrikli E-Transit Custom da yer alacak. Fabrikada ayrıca Ford ve Volkswagen ortaklığına ait yeni nesil 1 ton Volkswagen ticari araç da üretilecek.

Yeniköy Fabrikası, yeni nesil 1 tonluk araçları üretmek üzere kapasitesini 2025 yılında 405.000 adede ulaştıracak.

Güven Özyurt: Yeniköy fabrikasını tüm otomotiv ekosisteminin geleceğine açılan bir kapı olarak görüyoruz

Ford Otosan’ın Cumhuriyet’in tüm esaslarını kendine pusula edinerek, 60 yılı aşkın süredir tüm faaliyetlerini ülkeye katkı odağında yürüterek otomotiv sanayisinin dönüştürücü gücü olduğuna dikkat çeken Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt “Gelecek odaklı yatırımlarımızla, ülkemizdeki otomotiv ekosistemi ve tedarikçilerimizle birlikte büyüyoruz. Bugün, Avrupa'nın en büyük ticari araç üssü konumundaki Kocaeli tesislerimiz, akıllı fabrika ve sürdürülebilirlik uygulamalarıyla geleceği şekillendirme konusundaki vizyonumuzun en somut örneğidir. Cumhuriyetimizin 100. Yılında; inovasyon ve ilerlemenin bir araya geldiği, yeni nesil araçlarla otomotiv ekosisteminin geleceğine açılan bir kapı olarak gördüğümüz Yeniköy Fabrikası'nın açılışını yapmaktan gurur duyuyoruz.” dedi.

Sürdürülebilirlikte öncü: Türkiye'de ve Ford dünyasında ilk defa uygulanan verimlilik çözümleri

‘Gelecek Şimdi’ vizyonuyla otomotiv ekosistemini dönüştürmek üzere uzun dönem sürdürülebilirlik hedeflerini belirleyen ve adım adım ‘karbon nötr’ olma yolunda ilerleyen Ford Otosan, Yeniköy fabrikasında devreye aldığı yenilikçi, çevre dostu ve enerji verimliliği yüksek uygulamalarıyla fark yaratıyor. Yeniköy, Ford tesisleri içinde ve Türkiye'nin otomotiv sektöründe birer ilki teşkil eden öncü uygulamalarıyla dikkat çekiyor.

Türkiye otomotiv sektöründe ve Ford fabrikaları arasında ilk olan fabrikanın ön cephesine kurulan ‘Fotovoltaik Cam Duvar’, güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirerek Yeniköy fabrikasının enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılıyor. Ford Otosan, yan cephedeki ‘Fotovoltaik Cam’ ve çatılardaki güneş panelleri ile elde ettiği yenilenebilir elektriği bina aydınlatmasında kullanarak elektrik tüketiminden tasarruf ediyor. Bir diğer yenilikçi uygulamalardan biri olan ‘Güneş Takip Sistemleri’ teknolojisi üretim alanlarının maksimum gün ışığından yararlanmasını sağlıyor. Üretim alanındaki ısıtma ihtiyacı ise ‘Güneş Duvarları’ sistemi ile desteklenerek doğalgaz tüketimini azaltıyor.

Üretimin geleceğini temsil eden son teknolojiler

Kocaeli’ndeki akıllı fabrika uygulamaları ile 2019’da Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) Öncü Fabrika Ağı’na (Global Lighthouse Network) girmeye hak kazanan Türkiye’deki ilk, dünyadaki dört otomotiv üreticisinden biri olan Ford Otosan, akıllı fabrika olarak adlandırdığı ‘Endüstri 4.0’ çalışmalarını da Yeniköy ile bir üst seviyeye taşıyor.

Anlık veri ve yapay zekâ ile uçtan uca yönetilen Yeniköy, yüksek otomasyon seviyesiyle de dikkat çekiyor. Yeniköy’de gelişmiş robotik, makine görüşü ve yapay zekâ uygulamaları ve simülasyon modellerine dayalı operasyonların dijital ikizleri kullanılıyor. Endüstriyel ekipmanlardan sensörlerle veri toplanıyor ve bunlar Nesnelerin İnterneti ile birbirine bağlanıyor.

Akıllı fabrikaların temel özelliği olan kapalı döngü modelinin işletildiği Yeniköy’de üretim planlaması gelişmiş veri analitiği ile gerçekleştiriliyor. Böylece talep, arz ve süreç sapmalarındaki değişiklikler karşısında üretimin optimize edilmesi sağlanıyor.

Yeniköy içerdiği birçok yeni nesil teknolojinin yanı sıra akılcı çözümleriyle de öne çıkıyor. Ford Otosan mühendisleri tarafından sıfırdan tasarlanıp hayata geçirilen çok katlı mimariye sahip kaynak ve montaj atölyeleri ile üretim hatlarının verimi artıyor. Bu yenilikçi mimari, ekipler arası iş birliğini artırırken farklı iş istasyonları arasında bölünmeyi azaltıyor. Ayrıca Ford Otosan montaj hatlarında ilk kez havalı presleme ekipmanı yerine kablosuz ve şarj edilebilir matkaplar kullanarak ‘sessiz fabrika’ düzeyine ulaşıyor.