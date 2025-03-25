Yaptıkları arazi incelemelerinde, özellikle orta ve sahil kesimlerde herhangi bir zirai don hasarına rastlamadıklarını kaydeden Karan, yüksek kesimlerde ise don hasarının emarelerinin görülmeye başlandığını söyledi. Karan, "20 Mart 2025 tarihi itibariyle Giresun ve çevresindeki olumsuz hava koşulları ve kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerdeki eksi sıcaklık değerleri nedeniyle üreticilerde haklı bir tedirginlik oluştu. Yüksek kesimlerdeki 600-750 rakım aralığındaki bahçelerde don hasarının izleri ortaya çıkmaya başladı" dedi.

Sigorta poliçesi bulunan üreticilerin, hafta sonundan itibaren bahçelerinde görülecek olan kararmış fındık çotanak taslakları üzerinde hasar tespitlerini rahatlıkla yapabileceklerini belirten Karan, "Ancak, bahçesini gezmeden ve hasar emarelerini görmeden asılsız ihbarlarda bulunmamaları çok önemli. Bu şekilde, eksperlerin hasar tespiti için zamanında sahaya gitmesi sağlanacaktır" diye ekledi.

Karan, özellikle 650-750 rakım ve üzerindeki bahçelerdeki üreticilerin, bahçelerine giderek tespitlerini yapmalarının ardından hasar tespit talebinde bulunmalarını istedi. Bu adımın, doğru bir tespit ve hasar kaydının yapılabilmesi için kritik öneme sahip olduğunun altını çizdi.