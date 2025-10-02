Akıncı, yaptığı açıklamada, TOBB, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların iş birliğiyle oluşturulan Nefes Kredisi'nin, reel sektörün özellikle de KOBİ'lerin en büyük ihtiyacı olan uygun şartlarda finansmana erişim noktasında büyük önem taşıdığını söyledi.

Yeni dönem başvurularının 2 Ekim 2025 itibarıyla alınmaya başlanacağını aktaran Akıncı, krediye TOBB'a bağlı oda ve borsa üyesi işletmelerin başvurabileceğini dile getirdi.

Bir firmanın azami 1,5 milyon TL kredi kullanabileceğini belirten Akıncı, kredilerin 6 ay anapara ödemesiz, azami 36 ay vadeli olacağını, faiz oranının ise 24 aya kadar yüzde 33, 24 ayın üzerinde yüzde 32 olarak belirlendiğini söyledi. Akıncı, kredi hacminin toplam büyüklüğünün ise 25 milyar TL olacağı bilgisini paylaştı.

KOBİ'lerin finansmana erişimde yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken Akıncı, "TOBB Nefes Kredisi, işletmelerimizin nakit akışını korumaları, üretim ve istihdamı sürdürülebilir kılmaları açısından oldukça kıymetli bir imkân sunmakta. Çarkların dönmesi, ekonomimizin canlılığını koruması ve KOBİ'lerimizin geleceğe güvenle bakabilmesi için Nefes Kredisi gerçekten bu anlamda büyük bir destek oluşturmakta. Gaziantep gibi üretim ve ihracat odaklı şehirlerde KOBİ'lerin ayakta kalması, sadece yerel değil, ülke ekonomisinin geleceği açısından da hayati önem taşıyor. Her sağlanan finansman, yeni bir üretim, yeni bir istihdam ve yeni bir ihracat anlamına geliyor" dedi.

İşletmelerin kredi başvurularını bankaların şubelerinden yapabileceklerini hatırlatan Akıncı, "TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere KGF yönetimine ve destek veren tüm banka yöneticilerine teşekkür ediyor, bu kredinin KOBİ'lerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.