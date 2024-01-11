Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB), 2023 yılında en fazla fındık ihracatı gerçekleştiren 20 üyesini açıkladı. KFMİB'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl en fazla fındık ihraç eden 20 üye listesinde Ordu'dan 7, Giresun'dan 6, Trabzon'dan 3, Samsun'dan 2, İzmir'den bir şirket yer aldı, talebi doğrultusunda 1 firmanın adı ve bulunduğu il açıklanmadı.

ORDU’DAN 7 FİRMA VAR

Geçen yıl en fazla fındık ihraç eden firma Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ (Trabzon) olurken, adı açıklanan diğer 18 firma şöyle sıralandı: "Durak Fındık (Ünye), Yavuzkan Hazel Gıda (Bulancak), Yavuz Gıda (Giresun), Gürsoy Tarım (Ordu), Sabırlar Fındık (Trabzon), Ahmet Ak Gıda (Tirebolu), Noor Fındık (Giresun), Poyraz Poyraz Fındık (Ordu), Şenocak Gıda (Ordu), Özgür Gıda (Trabzon), Özyılmaz Fındık (Çarşamba), Nimeks Organik Tarım (İzmir), Uslu Tarım (Ünye), Asma Kuyumculuk Gıda (Çarşamba), Dost Fındık (Ünye), Mehmet ve Şahap Bozbağ Fındık (Bulancak), Karadere Tarım (Espiye) ve Burak Tarım (Ünye)."

ORDULU 3 FİRMA VAR

İFMİB'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl en fazla fındık ihraç eden 20 üye listesinde Ordulu Karimex Gıda, Erçal Fındık, Burak Tarım olmak üzere 3 firmanın adı yer aldı, 2 firmanın adı bulunduğu il açıklanmadı. İFMİB'den yapılan açıklamaya göre ilk sırada Balsu yer alırken ikinci sırada Ofi Tarım, üçüncü sırada Ferrero Fındık yer aldı. Diğer sıralama ise sırasına göre şu şekilde: Ronly Gıda, Aydın Kuruyemiş, Karimex Gıda, Erçal Fındık, Sep Gıda, Çakmaklar Gıda, Aycan Entegre, Tural Grup, Hasbil Tarım, Kümbetli Tarım, Hrv Gıda, Karın Gıda, Burak Tarım, Albedo Gıda, Karadere Tarım.