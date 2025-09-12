Kentte uzun yıllardır kuyumculuk yapan Erhan Şakar, yaz sezonunun geçen yıllara göre daha sönük geçtiğini belirterek, “Fındık sezonunda üretici umduğunu bulamadı. Hasat düşük olunca altın alımları da azaldı. Sezonun sona ermesi ve okulların açılmasıyla birlikte işler iyice yavaşladı. Altın fiyatlarının yıl sonuna doğru 6 bin – 6 bin 500 TL bandına çıkabileceğini öngörüyoruz” dedi.

Şakar, Trabzon hasır bileziğine olan talebin yüksek fiyatlar nedeniyle zayıfladığını ifade ederek, “Hasır bileziğin en düşük fiyatı 200 bin TL, en yükseği ise yaklaşık 500 bin TL. Son iki yılda fiyatlar yüzde 30 arttı. Eskisi gibi kalın modeller tercih edilmiyor, daha çok ince ve orta kalınlıktaki modeller satılıyor” diye konuştu.

Kuyumcu esnafından Erol Sayın ise altının artık daha çok yatırım aracı olarak görüldüğünü vurguladı. “Eskiden düğünlerde hasır takımlar, burma bilezikler alınırdı. Şimdi ise insanlar düğünden sonra bozdurabilecekleri gram altın ve bilezik altın alıyor. Hasır takımlar neredeyse rafa kalktı. 19 sıra hasır neredeyse hiç satılmıyor, daha çok 15-17 sıra takımlar tercih ediliyor. Fiyatlar 400-500 bin TL arasında. Artık fındık parasıyla altın almak zor. İnsanlar tüketime değil yatırıma yöneliyor” dedi.

Sayın, satış yoğunluğunun arttığını ancak kârlılıkta düşüş yaşandığını belirterek, “Artık insanlar işçilik maliyeti olmayan, yatırım amaçlı ürünleri alıyor. Gram altın ve çeyrek altın talebi yükseldi. Bu da bizim iş hacmimizi artırsa da kâr marjımızı düşürüyor” ifadelerini kullandı.

Trabzon kuyumcu esnafı, altın fiyatlarının seyrine göre yıl sonuna kadar piyasada yeniden hareketlenme bekliyor. Ancak yüksek fiyatlar nedeniyle hasır bileziğin eski popülaritesine kavuşması kısa vadede zor görünüyor.