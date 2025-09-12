Büyükelçilikten yapılan açıklamada, görev süresinin sonuna gelen Mustafa’nın Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a veda ziyaretinde bulunduğu kaydedildi. Görüşmede, Türkiye’nin İsrail ile ithalat, ihracat ve transit ticaret dahil olmak üzere bütün ticari işlemleri askıya aldığı hatırlatıldı. Görüşmede konuşan Büyükelçi Mustafa, Filistin halkına yönelik saldırılar nedeniyle alınan bu kararın Filistin halkı ve liderliği açısından büyük bir anlam taşıdığını ifade etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hükümetine desteklerinden ötürü şükranlarını sunan Mustafa, Bakan Bolat’a da iki ülke arasındaki ticari ilişkilere verdiği katkılar için teşekkür etti. Filistin ile Türkiye arasındaki bağların stratejik nitelikte olduğuna işaret eden Mustafa, bunun Filistin halkının Türkiye’ye olan güveninden kaynaklandığını vurguladı.

Gazze, Batı Şeria ve Kudüs’te yaşananlara karşı Türkiye’nin gösterdiği ilkeli duruşa dikkat çeken Mustafa, İsrail ile ticaretin durdurulması kararının Filistin hükümetinin talebi doğrultusunda atıldığını aktardı. Mustafa, Ticaret Bakanlığı ile Filistin Ekonomi Bakanlığı’nın koordineli çalışarak, Filistinlilerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir mekanizma oluşturduğunu kaydetti.

Şu an limanlara erişim olmaması nedeniyle İsrail limanları üzerinden ulaştırılabilen yardım malzemelerinin nihai alıcısının Filistin halkı olduğunu vurgulayan Mustafa, Türkiye’nin sağladığı desteklerin Filistin tarafından unutulmayacağını dile getirdi.