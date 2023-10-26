Geçtiğimiz haftalarda serbest piyasada 112 liraya kadar yükselen Giresun kalite fındık fiyatı 95 liraya kadar gerilemiş fakat ardından Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)’nin yılbaşına kadar piyasaya fındık satışı yapmayacağını açıklaması üzerine yeniden hareketlenerek 100 liranın üzerine çıkmıştı.

Giresun merkezde fındık tüccarlığı yapan esnaflardan Mustafa Kankaya, bugün itibariyle Giresun kalite tombul fındığı 100 lira seviyesinden alım yaptıklarını belirtirken, fındık fiyatlarının artık daha stabil hale gelmeye başladığını söyledi.



TMO’nun Giresun kalite fındığa 84 lira fiyat vermesiyle başlayan talep sonrası serbest piyasada fiyatların 110 liraya yükseldiğini hatırlatan Kankaya “Talep azalıp, piyasada nakit sıkıntısı oluşunca fiyatlar 95 liraya kadar geriledi. Bunun yanı sıra TMO’nun piyasaya ürün satacağı ve arz fazlası olacağı yönünde bazı söylentiler gündeme geldi. Fakat bu hafta başında TMO’nun, en az yılbaşına kadar fındık satmayacağını açıklaması üzerine fiyatlar yeniden 100 lira bandına oturdu” şeklinde konuştu.

Fındık fiyatı üzerinden spekülasyon yaparak gündem oluşturmanın çok kolay olduğunun altını çizen Kankaya, “Fındık fiyatı üzerinden konuşarak, ‘fındık az, fiyatı düşük’ veya ‘çok para edecek’ diyen herkesin popüler olduğunu görüyorum. Fındık fiyatı yılsonunda şu olur demek yanlış ve riskli bir durum. Büyük alıcıların ve özellikle de tekelci firmanın, TMO’nun elindeki 120 bin ton stok fındığın yılbaşından sonra piyasaya gireceği yönünde bir beklentisi var, bu durumda benim şahsi düşüncem fiyatların çok fazla yükseleceğini tahmin etmiyorum” açıklamasında bulundu.