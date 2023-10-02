Giresun'da serbest piyasada haftaya 107 liradan başlayan fındık fiyat istikrarını sürdürüyor.

Giresun’da serbest piyasada sezona 61 liradan başlayan ve kısa sürede TMO’nun 84 lira olarak açıklanan fiyatının üzerine çıkan fındık fiyatı, 110 lira seviyesinin gördükten sonra düşüşe başladı.



Fındık fiyatının geçen hafta 107 lira seviyesine düştüğünü hatırlatan Keşap Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şahin, “Bir süre daha fındık fiyatı bu istikrarını koruyacaktır diye öngörüyoruz. Bilindiği gibi her sezon bu zamanlarda pazara yoğun şekilde fındık indiği için fiyatlar düşme eğiliminde oluyor. Bunun yanı sıra serbest piyasa fiyatının TMO fiyatının üzerinde olması nedeniyle TMO’nun bütün randevuları iptal edilmiş, üretici TMO yerine serbest piyasayı tercih etmiştir. Bu durumunda serbest piyasada fındık fiyatının düşme eğilime girmesinde etkili olmuştur. Bundan sonra üretici emanete fındık vermezse, fındığını ihtiyacı kadar azar azar satarsa yıl sonuna doğru yeniden yükselişe geçebilir. Ancak bir süre daha fındık fiyatının bugünkü serbest piyasadaki fiyat istikrarını koruyacağını söyleyebiliriz” dedi.