FHGE, finansal sektörde faaliyet gösteren 147 kuruluşun katılımıyla gerçekleştirilen anket sonuçlarının değerlendirilmesiyle oluşturuldu. Endeksteki bu düşüşte, özellikle gelecek üç aya ilişkin talep beklentilerinin, son üç aydaki iş durumu ve hizmetlere olan talebin zayıflaması etkili oldu.

Verilere göre, iş durumunda iyileşme olduğunu bildirenlerin oranı azalırken, son üç ayda hizmetlere yönelik talep artışının da önceki aya göre daha düşük değerlendirildiği gözlendi. Aynı şekilde, önümüzdeki üç ay için hizmet talebinde artış bekleyenlerin oranında da düşüş yaşandı.

Öte yandan, istihdama yönelik beklentilerde olumlu bir tablo ortaya çıktı. Hem son üç ayda istihdamın arttığını bildirenler hem de gelecek üç ayda artış bekleyenlerin oranı yükseldi.

Alt sektörler bazında değerlendirildiğinde;

"64-Finansal Hizmet Faaliyetleri" (sigorta ve emeklilik fonları hariç) endeksi 10,4 puan,

"66-Yardımcı Finansal Hizmetler ve Sigorta Faaliyetleri" endeksi 7,6 puan geriledi.

Buna karşılık,

"65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları" (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç) alt sektöründe güven 8,8 puan artış gösterdi.

Finansal hizmetler sektöründeki güven düzeyinde genel bir zayıflama görülse de, istihdamdaki iyileşme beklentisi dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıktı.