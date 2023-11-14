Hamas'ın İsrail'de 7 Ekim'de düzenlediği saldırılarda 1400 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi rehin alınmıştı. 2006'dan bu yana Hamas'ın kontrolündeki Gazze'de, Sağlık Bakanlığı 12 Kasım'da İsrail'in saldırılarında 11 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiğini, bu kişilerin 4 bin 500'den fazlasının çocuklar olduğunu açıklanmıştı.

İsrail abluka altındaki Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırmaya devam ederken Türkiye'de İsrail kökenli şirketlere yönelik protestolar da sürüyor.

Ancak boykotlarının yanı sıra sosyal medyada yapılan bir paylaşım var ki bizi insanlığımızdan soğuttu.

Bir kişi yaptığı video paylaşıdma "Biliyorsunuz Filistin İsrail savaşı var ülkemizde. Bütün bayanları evime davet ediyorum. Sığınacak yeri olmayan Filistinli bayanları evime davet ediyorum. Özellikle bayanları, erkekler gelmesin, sadece bayanlar gelsin" ifadelerini kullandı.

Bu iğrenç video sosyal medyada bir anda yayılırken tepkiler çığ gibi büyüdü.