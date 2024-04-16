A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2024 Voleybol Milletler Ligi’nin ilk haftasında 14-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında Antalya’da, ikinci haftada 28 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihleri arasında Amerika’da, üçüncü haftada ise 11-16 Haziran 2024 tarihlerinde Çin’de mücadele edecek.

Ay-yıldızlılarda, bu mücadeleler öncesinde geniş kadroda yer alacak oyuncular belli oldu.



Millilerin geniş kadrosunda şu isimler yer aldı:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Alexia Karutasu, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu

Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Bianka İlayda Mumcular, İdil Naz Başcan

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Bahar Akbay, Bengisu Aydın, Deniz Uyanık

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş, Melis Yılmaz



A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Miletler Ligi ilk haftasındaki maç programı ise şu şekilde:

15 Mayıs Çarşamba 20.00 / Japonya - Türkiye

16 Mayıs Perşembe 20.00 / Hollanda - Türkiye

18 Mayıs Cumartesi 20.00 / İtalya - Türkiye

19 Mayıs Pazar 20.00 / Fransa - Türkiye