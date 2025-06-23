Sinan Erdem Spor Salonu’nda binlerce voleybolseverin önünde oynanan mücadelede milliler, zaman zaman üstünlük kurmayı başarsa da Brezilya’nın deneyimi karşısında parkeden mağlup ayrıldı.

Turnuvadaki ilk üç maçını kazanan Ay-yıldızlılar, Brezilya karşılaşmasına moralli çıkarken; maçın ilk setinde rakibin sert servisleri ve etkili hücumları karşısında istediği oyunu sahaya yansıtamadı. Brezilya seti 25-18 kazandı. İkinci sette ise Cansu Özbay’ın oyun kuruculuğunda Ebrar Karakurt ve Melissa Vargas’ın hücumlarıyla ritmini bulan Türkiye, çekişmeli geçen bölümü 25-23’lük skorla kazanarak durumu eşitledi.

Üçüncü set büyük bir mücadeleye sahne olurken, set sonuna kadar başa baş giden oyunda ufak hatalar sonucu seti 25-23 kaybeden milliler, moral kaybı yaşadı. Dördüncü sette Brezilya’nın temposu giderek yükselirken, savunmada da etkili olan Latin Amerika temsilcisi, 25-15’lik skorla son seti de hanesine yazdırarak sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Maçı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da protokol tribününden takip etti.

Daniele Santarelli yönetimindeki milli takım, İstanbul’daki ikinci hafta karşılaşmalarını 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamladı. Filenin Sultanları, 9-13 Temmuz tarihleri arasında oynanacak olan üçüncü hafta mücadeleleri için Hollanda’ya gidecek ve sıralamadaki yerini korumak adına kritik maçlara çıkacak.

Maçtan Notlar:

A Milli Takım’da Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt skor yükünü sırtlayan isimler oldu.

Brezilya’da Ana Cristina ve Julia Bergmann hücum performanslarıyla öne çıktı.

Maç toplamda 1 saat 44 dakika sürdü.

Taraftarlar, Sinan Erdem Spor Salonu’nu doldurarak millilere büyük destek verdi.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi’ndeki şampiyonluk hedefi doğrultusunda Hollanda etabında yeniden çıkış arayacak.