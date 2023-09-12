Avrupa Voleybol Konfederasyonu’nun (CEV) sosyal medya kanalı üzerinden yapılan ‘Rüya Takım’ oylamasında Avrupa şampiyonu dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan 5 isim rüya takıma seçildi.

Yapılan oylamalar sonucunda Filenin Sultanları’ndan Melissa Vargas kullanılan oyların yüzde 82’sini alarak ‘En İyi Pasör Çaprazı’, oyların yüzde 89’unu alan Ebrar Karakurt; ‘En İyi Smaçör’, oyların yüzde 59’unu alan Zehra Güneş; ‘En İyi Orta Oyuncu’, oyların yüzde 75’ini alan Cansu Özbay; ‘En İyi Pasör’ ve oyların yüzde 92’ini alan Gizem Örge de ‘En İyi Libero’ seçildi.



2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın rüya takımı şu şekilde:

Pasör: Cansu Özbay (Türkiye)

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas (Türkiye)

Smaçörler: Magdalena Stysiak (Polonya), Ebrar Karakurt (Türkiye)

Orta Oyuncular: Zehra Güneş (Türkiye), Marina Lubian (İtalya)

Libero: Gizem Örge (Türkiye)